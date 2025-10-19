ACB: Συνεχίζει αήττητη η Βαλένθια, δεύτερη σερί νίκη για την Μπασκόνια στην ACB
Η Βαλένθια διατήρησε το αήττητο στην Liga ACB, επικρατώντας εύκολα της Γέιδα με 99-78 εκτός έδρας, για την 3η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Μαρτίνεθ ανέβηκε στο 3-0, ενώ η Γέιδα υπέστη την πρώτη της ήττα (2-1).
Ο Πραντίγια ήταν πρωταγωνιστής για τη Βαλένθια με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τον ακολούθησε ο Τόμπσον με 14 πόντους και 5 ασίστ. Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν σιγουριά και αποτελεσματικότητα, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από δύο διαδοχικές ήττες στην EuroLeague από Χάποελ Τελ Αβίβ και Μονακό. Από την άλλη, για τη Γέιδα ξεχώρισε ο Μπέιτμοντ με 24 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 25-14, 41-49, 57-73, 78-99
Γρανάδα - Μπασκόνια
Η Μπασκόνια μπορεί να δυσκολεύεται στην EuroLeague, όπου παραμένει χωρίς νίκη (0-5), όμως στο ισπανικό πρωτάθλημα δείχνει διαφορετικό πρόσωπο. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι επικράτησε εκτός έδρας της Γρανάδα με 83-80, πετυχαίνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στην ACB.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπασκόνια ανέβηκε στο 2-1, μετά και το σπουδαίο «διπλό» επί της Ρεάλ Μαδρίτης την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ η Γρανάδα παρέμεινε χωρίς νίκη (0-3), παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε 80-79 στο 39’.
Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μαμαντί Ντιακιτέ με 16 πόντους, ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Ματέο Σπανιόλο και Τίμοτε Λουαού-Καμπαρό, που πρόσθεσαν από 15 πόντους. Για τη Γρανάδα, ο Λούκα Μπόζιτς σημείωσε 15 πόντους και ο Γιόβαν Κλιάλιτς 14.
Τα δεκάλεπτα: 21-30, 39-45, 60-62, 80-83
