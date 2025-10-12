Μετά τη Βαλένθια και η Γέιδα επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 91-86 στο Palau, φέρνοντάς τη σε ρεκόρ 0-2 στη Liga Endesa.

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε την ήττα από τη Γέιδα στην έδρα της με 86-91 και έτσι έπεσε σε ρεκόρ 0-2 στη Liga Endesa, μετά από δύο αγωνιστικές.

Με τους φιλοξενούμενους να πραγματοποιούν ένα εκπληκτικό ματς ώστε να φτάσουν στη νίκη με ένα ντεμαράζ στην τελευταία περίοδο και να παίρνουν ένα κλειστό παιχνίδι, με επιμέρους σκορ 21-28.

Με πρώτο σκόρερ τον Κέιλεμπ Αγκάντα, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους έχοντας 5/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, μαζί με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, η Γιέιδα απέδρασε από την Καταλονία.

Παρότι για την Μπαρτσελόνα ο Τόρνικε Σενγκέλια σκόραρε 20 πόντους, ενώ ο Κέβιν Πάντερ προσέθεσε άλλους 14. Χαμηλά έμεινε ο Γουίλ Κλάιμπερν, με 7 πόντους και 2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-48, 65-63, 86-91

