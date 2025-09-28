Η Βαλένθια κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας ρίχνοντας στο... καναβάτσο την Ρεάλ Μαδρίτης με 94-98 για να κάνει δικό της το δεύτερο Super Cup στην ιστορία της.

H Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια έπεσαν στη... μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον τελικό του Super Cup Ισπανίας με τους «πορτοκαλί» να σηκώνουν το τρόπαιο νικώντας με 94-98.

Με σούπερ Κάμερον Τέιλορ 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Σέρχιο Ντε Λαρέα με 21 πόντους, η Βαλένθια κατάφερε να φτάσιε στην πολυπόθητη νίκη για να δείξει τη δυναμική της από νωρίς φέτος. Για τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Φακούντο Καμπάτσο να ακολουθεί με 18 πόντους καιο 5 ασίστ και τον Γκαμπριέλ Ντεκ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από νωρίς, η Βαλένθια έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και πήρε το προβάδισμα, όμως η Ρεάλ απάντησε άμεσα με ένα σερί 15-4, δείχνοντας ότι δεν θα παραδώσει εύκολα τα όπλα (27-24, στο 10'). Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο Λάιλς, που είχε μείνει εκτός στα ημιτελικά σε αυτή την πρώτη περίοδο.

Η Βαλένθια δεν άργησε να αντιδράσει. Με τον Μουρ και τον Ρίβερς οι «πορτοκαλί» πήραν ξανά τον έλεγχο του ματς. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεζ πέτυχε το υψηλότερο σκορ πρώτου ημιχρόνου στην ιστορία των τελικών του Super Cup, με 51 πόντους (44-51) και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Παρ’ όλα αυτά μετά την ανάπαυλα, η Ρεάλ επέστρεψε και πάλι χάρη στον Γιουλ, υπενθυμίζοντας την απίθανη ανατροπή που είχε κάνει στα ημιτελικά, όταν γύρισε από το -10 του ημιχρόνου. Στην τρίτη περίοδο ήρθε η ώρα του «Super Μάριο Χεζόνια» να σκοράρει 12 από τους 25 πόντους της Ρεάλ. Καθώς φτάναμε στα τελευταία δέκα λεπτά, όλα ήταν ανοιχτά και το παιχνίδι εξελισσόταν σε θρίλερ. Όταν η Ρεάλ έδειξε να παίρνει τη μέγιστη διαφορά (67-60), η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα, με ένα εκπληκτικό τρίποντο του Μουρ που έφερε το ματς ξανά στα ίσα (69-69), θέτοντας το σκηνικό για μια δραματική τελευταία περίοδο.

Εκεί, η Βαλένθια έδειξε πως το... θέλει περισσότερο και χτίζοντας σταδιακά το προβάδισμά της κατάφερε να κάνει δικό της το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-51, 69-69, 94-98