Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 94-98: Ο Ντε Λαρέα έβαλε την υπογραφή του στο Super Cup!
H Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια έπεσαν στη... μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον τελικό του Super Cup Ισπανίας με τους «πορτοκαλί» να σηκώνουν το τρόπαιο νικώντας με 94-98.
Με σούπερ Κάμερον Τέιλορ 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Σέρχιο Ντε Λαρέα με 21 πόντους, η Βαλένθια κατάφερε να φτάσιε στην πολυπόθητη νίκη για να δείξει τη δυναμική της από νωρίς φέτος. Για τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Φακούντο Καμπάτσο να ακολουθεί με 18 πόντους καιο 5 ασίστ και τον Γκαμπριέλ Ντεκ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.
Από νωρίς, η Βαλένθια έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και πήρε το προβάδισμα, όμως η Ρεάλ απάντησε άμεσα με ένα σερί 15-4, δείχνοντας ότι δεν θα παραδώσει εύκολα τα όπλα (27-24, στο 10'). Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο Λάιλς, που είχε μείνει εκτός στα ημιτελικά σε αυτή την πρώτη περίοδο.
Η Βαλένθια δεν άργησε να αντιδράσει. Με τον Μουρ και τον Ρίβερς οι «πορτοκαλί» πήραν ξανά τον έλεγχο του ματς. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεζ πέτυχε το υψηλότερο σκορ πρώτου ημιχρόνου στην ιστορία των τελικών του Super Cup, με 51 πόντους (44-51) και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.
KAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM pic.twitter.com/q3Ku5dU2yf— Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 28, 2025
Παρ’ όλα αυτά μετά την ανάπαυλα, η Ρεάλ επέστρεψε και πάλι χάρη στον Γιουλ, υπενθυμίζοντας την απίθανη ανατροπή που είχε κάνει στα ημιτελικά, όταν γύρισε από το -10 του ημιχρόνου. Στην τρίτη περίοδο ήρθε η ώρα του «Super Μάριο Χεζόνια» να σκοράρει 12 από τους 25 πόντους της Ρεάλ. Καθώς φτάναμε στα τελευταία δέκα λεπτά, όλα ήταν ανοιχτά και το παιχνίδι εξελισσόταν σε θρίλερ. Όταν η Ρεάλ έδειξε να παίρνει τη μέγιστη διαφορά (67-60), η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα, με ένα εκπληκτικό τρίποντο του Μουρ που έφερε το ματς ξανά στα ίσα (69-69), θέτοντας το σκηνικό για μια δραματική τελευταία περίοδο.
Εκεί, η Βαλένθια έδειξε πως το... θέλει περισσότερο και χτίζοντας σταδιακά το προβάδισμά της κατάφερε να κάνει δικό της το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-51, 69-69, 94-98
|Real Madrid
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|6
|A. Abalde
|14:37
|3
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|3
|11
|M. Hezonja
|25:36
|19
|3/4
|75%
|3/12
|25%
|4/4
|100%
|0/7
|0%
|7
|1
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|20
|14
|G. Deck
|24:53
|11
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|5/5
|100%
|1/6
|17%
|7
|2
|9
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|15
|22
|W. Tavares
|22:42
|7
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1/6
|17%
|7
|2
|9
|3
|0
|0
|0
|5
|10
|10
|24
|A. Feliz
|20:42
|7
|3/7
|43%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|4
|1
|5
|0
|3
|0
|0
|4
|-5
|9
|0
|T. Lyles
|16:24
|9
|3/7
|43%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|4
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|2
|-7
|7
|1
|D. Kramer
|11:52
|5
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|-2
|2
|7
|F. Campazzo
|21:43
|18
|1/1
|100%
|2/5
|40%
|10/10
|100%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|2
|0
|0
|0
|3
|21
|9
|G. Procida
|08:14
|3
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|Valencia Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|K. Taylor
|23:40
|17
|4/7
|57%
|2/2
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|3
|7
|18
|3
|N. Reuvers
|22:19
|12
|3/8
|38%
|2/3
|67%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|4
|4
|8
|0
|0
|0
|1
|2
|12
|7
|4
|J. Pradilla
|24:31
|9
|4/4
|100%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|7
|5
|S. de Larrea
|19:14
|21
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|9/10
|90%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|23
|10
|O. Moore
|30:40
|10
|5/9
|56%
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|6
|4
|10
|6
|0
|1
|0
|1
|9
|9
|2
|J. Puerto
|18:08
|10
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|-14
|5
|12
|N. Sako
|13:45
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/7
|29%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-11
|9
|13
|D. Thompson
|18:21
|9
|3/3
|100%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|2
|5
|0
|1
|0
|1
|0
|-2
|4
|18
|I. Iroegbu
|10:18
|2
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|-4
|3
|24
|M. Costello
|19:04
|2
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|2
|7
|9
|2
|0
|2
|0
|0
|8
|8
|32
|I. Nogués
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|65
|V. Valerio-Bodon
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|6
|2
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|98
|109
|26/46
|57%
|9/24
|38%
|19/31
|61%
|11/11
|100%
|11
|24
|35
|21
|8
|5
|2
|4
|3
|24
