Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 94-98: Ο Ντε Λαρέα έβαλε την υπογραφή του στο Super Cup!

Ευτυχία Οικονομίδου
Βαλένθια

Η Βαλένθια κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας ρίχνοντας στο... καναβάτσο την Ρεάλ Μαδρίτης με 94-98 για να κάνει δικό της το δεύτερο Super Cup στην ιστορία της.

H Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια έπεσαν στη... μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στον τελικό του Super Cup Ισπανίας με τους «πορτοκαλί» να σηκώνουν το τρόπαιο νικώντας με 94-98.

Με σούπερ Κάμερον Τέιλορ 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ και Σέρχιο Ντε Λαρέα με 21 πόντους, η Βαλένθια κατάφερε να φτάσιε στην πολυπόθητη νίκη για να δείξει τη δυναμική της από νωρίς φέτος. Για τη Ρεάλ ξεχώρισε ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Φακούντο Καμπάτσο να ακολουθεί με 18 πόντους καιο 5 ασίστ και τον Γκαμπριέλ Ντεκ με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από νωρίς, η Βαλένθια έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και πήρε το προβάδισμα, όμως η Ρεάλ απάντησε άμεσα με ένα σερί 15-4, δείχνοντας ότι δεν θα παραδώσει εύκολα τα όπλα (27-24, στο 10'). Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο Λάιλς, που είχε μείνει εκτός στα ημιτελικά σε αυτή την πρώτη περίοδο.

Η Βαλένθια δεν άργησε να αντιδράσει. Με τον Μουρ και τον Ρίβερς οι «πορτοκαλί» πήραν ξανά τον έλεγχο του ματς. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεζ πέτυχε το υψηλότερο σκορ πρώτου ημιχρόνου στην ιστορία των τελικών του Super Cup, με 51 πόντους (44-51) και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

 

Παρ’ όλα αυτά μετά την ανάπαυλα, η Ρεάλ επέστρεψε και πάλι χάρη στον Γιουλ, υπενθυμίζοντας την απίθανη ανατροπή που είχε κάνει στα ημιτελικά, όταν γύρισε από το -10 του ημιχρόνου. Στην τρίτη περίοδο ήρθε η ώρα του «Super Μάριο Χεζόνια» να σκοράρει 12 από τους 25 πόντους της Ρεάλ. Καθώς φτάναμε στα τελευταία δέκα λεπτά, όλα ήταν ανοιχτά και το παιχνίδι εξελισσόταν σε θρίλερ. Όταν η Ρεάλ έδειξε να παίρνει τη μέγιστη διαφορά (67-60), η Βαλένθια αντέδρασε άμεσα, με ένα εκπληκτικό τρίποντο του Μουρ που έφερε το ματς ξανά στα ίσα (69-69), θέτοντας το σκηνικό για μια δραματική τελευταία περίοδο.

Εκεί, η Βαλένθια έδειξε πως το... θέλει περισσότερο και χτίζοντας σταδιακά το προβάδισμά της κατάφερε να κάνει δικό της το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 44-51, 69-69, 94-98

Real MadridMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
6A. Abalde14:3730/00%1/250%0/00%0/30%30300000-73
11M. Hezonja25:36193/475%3/1225%4/4100%0/70%71800000220
14G. Deck24:53113/560%0/20%5/5100%1/617%72910000415
22W. Tavares22:4273/560%0/00%1/250%1/617%729300051010
24A. Feliz20:4273/743%0/00%1/250%2/2100%41503004-59
0T. Lyles16:2493/743%0/20%3/3100%2/2100%40402002-77
1D. Kramer11:5251/250%1/425%0/00%1/00%10101002-22
7F. Campazzo21:43181/1100%2/540%10/10100%0/00%0552000321
9G. Procida08:1430/10%1/425%0/00%1/1100%2020100
Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1K. Taylor23:40174/757%2/2100%3/560%0/00%336410003718
3N. Reuvers22:19123/838%2/367%0/00%0/00%44800012127
4J. Pradilla24:3194/4100%0/30%1/250%0/00%2242000137
5S. de Larrea19:14213/560%2/2100%9/1090%0/00%11221000423
10O. Moore30:40105/956%0/40%0/20%2/2100%64106010199
2J. Puerto18:08102/450%2/450%0/00%0/00%11201002-145
12N. Sako13:4562/2100%0/00%2/729%0/00%03301102-119
13D. Thompson18:2193/3100%1/425%0/10%0/00%32501010-24
18I. Iroegbu10:1820/10%0/20%2/2100%0/00%22420001-43
24M. Costello19:0420/30%0/00%2/2100%3/475%2792020088
32I. Nogués00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
65V. Valerio-Bodon00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches62800000
TOTAL9810926/4657%9/2438%19/3161%11/11100%112435218524324
     

