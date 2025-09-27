Η Βαλένθια υπέταξε την γηπεδούχο Μάλαγα στον ημιτελικό του Super Cup με 87-93 κι έκλεισε θέση για τον τελικό.

Η Ουνικάχα Μάλαγα μπήκε ως οικοδέσποινα και κάτοχος του Super Cup, με «προίκα» την πρόσφατη επιτυχία στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, όμως στραβοπάτησε στον ημιτελικό απέναντι στην Βαλένθια που νίκησε με 87-93 για να περάσει στον τελικό.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν στην αναμέτρηση έχοντας προβάδισμα ασφαλείας από το πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο στη δεύτερη περίοδο η Βαλένθια άρχισε να... ροκανίζει την απόσταση ισοφαρίζοντας (36-36). Από εκεί κι έπειτα οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να πάρουν μία μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων. Στην τελευταία περίοδο άνοιξαν ακόμα περισσότερο την «ψαλίδα» (80-87), όμως στο φινάλε η Μάλαγα προσπάθησε να μειώσει χωρίς αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ομάρι Μουρ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Σέρχιο ΝτεΛαρέα προσθέτοντας 15 πόντους. Για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο οι πόντοι μοιράστηκαν στους Κράβις (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ), Πέρι (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ), Ντουάρτε (13 πόντοι με 5 ριμπάουντ) και Μπαλτσερόφσκι με 10 πόντους.

Τώρα η Βαλένθια περιμένει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 44-43, 71-73, 87-93

Unicaja FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 J. Webb 17:30 6 2/2 100% 0/3 0% 2/2 100% 2 2 4 1 0 0 0 0 1 3 -4 10 13 X. Castañeda 12:10 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 2 2 1 0 0 0 2 0 0 19 E. Sulejmanovic 14:25 5 2/4 50% 0/1 0% 1/4 25% 6 5 11 4 2 0 0 2 0 3 2 -7 9 45 D. Kravish 23:28 14 5/7 71% 1/3 33% 1/2 50% 1 2 3 4 1 2 0 0 0 4 1 -2 14 55 K. Perry 18:25 12 1/5 20% 2/4 50% 4/4 100% 1 2 3 5 2 1 0 1 0 3 4 7 13 2 A. Balcerowski 16:32 10 3/3 100% 0/0 0% 4/7 57% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 5 -4 10 4 T. Kalinoski 17:16 8 4/4 100% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -6 6 7 J. Barreiro 15:09 7 2/4 50% 1/1 100% 0/1 0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 7 9 A. Díaz 18:34 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 3 5 2 1 1 0 0 0 1 2 -7 5 14 N. Djedovic 12:22 7 3/3 100% 0/2 0% 1/2 50% 0 3 3 1 4 0 0 0 0 2 1 -10 3 27 C. Duarte 16:03 13 3/4 75% 2/7 29% 1/2 50% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 1 3 -4 16 33 K. Tillie 18:06 5 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 6 -2 Team/Coaches 0 1 1 0 0 0 0 0 TOTAL 200 87 26/40 65% 7/33 21% 14/24 58% 17 30 47 21 15 7 0 3 0 25 23 -30 92