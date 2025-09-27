Μάλαγα - Βαλένθια 87-93: Έκλεισε θέση στον τελικό του Super Cup!
Η Ουνικάχα Μάλαγα μπήκε ως οικοδέσποινα και κάτοχος του Super Cup, με «προίκα» την πρόσφατη επιτυχία στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, όμως στραβοπάτησε στον ημιτελικό απέναντι στην Βαλένθια που νίκησε με 87-93 για να περάσει στον τελικό.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν στην αναμέτρηση έχοντας προβάδισμα ασφαλείας από το πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο στη δεύτερη περίοδο η Βαλένθια άρχισε να... ροκανίζει την απόσταση ισοφαρίζοντας (36-36). Από εκεί κι έπειτα οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να πάρουν μία μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων. Στην τελευταία περίοδο άνοιξαν ακόμα περισσότερο την «ψαλίδα» (80-87), όμως στο φινάλε η Μάλαγα προσπάθησε να μειώσει χωρίς αποτέλεσμα.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ομάρι Μουρ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Σέρχιο ΝτεΛαρέα προσθέτοντας 15 πόντους. Για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο οι πόντοι μοιράστηκαν στους Κράβις (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ), Πέρι (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ), Ντουάρτε (13 πόντοι με 5 ριμπάουντ) και Μπαλτσερόφσκι με 10 πόντους.
Τώρα η Βαλένθια περιμένει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη.
Τα δεκάλεπτα: 26-18, 44-43, 71-73, 87-93
|Unicaja
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|J. Webb
|17:30
|6
|2/2
|100%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|-4
|10
|13
|X. Castañeda
|12:10
|0
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|19
|E. Sulejmanovic
|14:25
|5
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|6
|5
|11
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|-7
|9
|45
|D. Kravish
|23:28
|14
|5/7
|71%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|1
|-2
|14
|55
|K. Perry
|18:25
|12
|1/5
|20%
|2/4
|50%
|4/4
|100%
|1
|2
|3
|5
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|4
|7
|13
|2
|A. Balcerowski
|16:32
|10
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|4/7
|57%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|5
|-4
|10
|4
|T. Kalinoski
|17:16
|8
|4/4
|100%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-6
|6
|7
|J. Barreiro
|15:09
|7
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|7
|9
|A. Díaz
|18:34
|0
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|-7
|5
|14
|N. Djedovic
|12:22
|7
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-10
|3
|27
|C. Duarte
|16:03
|13
|3/4
|75%
|2/7
|29%
|1/2
|50%
|2
|3
|5
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|-4
|16
|33
|K. Tillie
|18:06
|5
|1/3
|33%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|6
|-2
|Team/Coaches
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|87
|26/40
|65%
|7/33
|21%
|14/24
|58%
|17
|30
|47
|21
|15
|7
|0
|3
|0
|25
|23
|-30
|92
|Valencia Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|J. Puerto
|16:44
|9
|1/2
|50%
|2/6
|33%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|5
|3
|N. Reuvers
|20:13
|7
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|-4
|3
|4
|J. Pradilla
|20:46
|0
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|-8
|-1
|10
|O. Moore
|22:37
|20
|6/7
|86%
|1/3
|33%
|5/6
|83%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|4
|4
|1
|0
|0
|2
|26
|13
|D. Thompson
|19:48
|8
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|3/3
|100%
|3
|1
|4
|6
|4
|0
|1
|0
|1
|13
|1
|K. Taylor
|26:53
|10
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|3
|0
|2
|0
|0
|12
|16
|5
|S. de Larrea
|17:57
|15
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|7/8
|88%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|1
|0
|6
|19
|12
|N. Sako
|19:20
|5
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|8
|7
|18
|I. Iroegbu
|12:17
|9
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|7
|24
|M. Costello
|19:41
|10
|2/2
|100%
|2/8
|25%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|1
|3
|0
|16
|9
|32
|I. Nogués
|03:44
|0
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-4
|-1
|65
|V. Valerio-Bodon
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|93
|19/29
|66%
|12/34
|35%
|19/26
|73%
|0/0
|0%
|4
|26
|30
|20
|12
|7
|5
|0
|30
|106
