Μάλαγα - Βαλένθια 87-93: Έκλεισε θέση στον τελικό του Super Cup!

Ευτυχία Οικονομίδου
Super Cup Ισπανίας

Η Βαλένθια υπέταξε την γηπεδούχο Μάλαγα στον ημιτελικό του Super Cup με 87-93 κι έκλεισε θέση για τον τελικό.

Η Ουνικάχα Μάλαγα μπήκε ως οικοδέσποινα και κάτοχος του Super Cup, με «προίκα» την πρόσφατη επιτυχία στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, όμως στραβοπάτησε στον ημιτελικό απέναντι στην Βαλένθια που νίκησε με 87-93 για να περάσει στον τελικό.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν στην αναμέτρηση έχοντας προβάδισμα ασφαλείας από το πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο στη δεύτερη περίοδο η Βαλένθια άρχισε να... ροκανίζει την απόσταση ισοφαρίζοντας (36-36). Από εκεί κι έπειτα οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να πάρουν μία μικρή διαφορά τεσσάρων πόντων. Στην τελευταία περίοδο άνοιξαν ακόμα περισσότερο την «ψαλίδα» (80-87), όμως στο φινάλε η Μάλαγα προσπάθησε να μειώσει χωρίς αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ομάρι Μουρ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ πολύ καλό ματς έκανε και ο Σέρχιο ΝτεΛαρέα προσθέτοντας 15 πόντους. Για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο οι πόντοι μοιράστηκαν στους Κράβις (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ), Πέρι (12 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ), Ντουάρτε (13 πόντοι με 5 ριμπάουντ) και Μπαλτσερόφσκι με 10 πόντους.

Τώρα η Βαλένθια περιμένει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη.

 

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 44-43, 71-73, 87-93

UnicajaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3J. Webb17:3062/2100%0/30%2/2100%2241000013-410
13X. Castañeda12:1000/00%0/20%0/00%033221000200
19E. Sulejmanovic14:2552/450%0/10%1/425%651142002032-79
45D. Kravish23:28145/771%1/333%1/250%12341200041-214
55K. Perry18:25121/520%2/450%4/4100%12352101034713
2A. Balcerowski16:32103/3100%0/00%4/757%02201000035-410
4T. Kalinoski17:1684/4100%0/30%0/00%01110000021-66
7J. Barreiro15:0972/450%1/1100%0/10%1340100001117
9A. Díaz18:3400/10%0/20%0/00%23521100012-75
14N. Djedovic12:2273/3100%0/20%1/250%03314000021-103
27C. Duarte16:03133/475%2/729%1/250%23510200013-416
33K. Tillie18:0651/333%1/520%0/00%202010000206-2
Team/Coaches01100000
TOTAL2008726/4065%7/3321%14/2458%173047211570302523-3092

Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2J. Puerto16:4491/250%2/633%1/1100%0/00%02200000-25
3N. Reuvers20:1372/450%1/250%0/00%0/00%03301000-43
4J. Pradilla20:4600/10%0/20%0/00%0/00%01131100-8-1
10O. Moore22:37206/786%1/333%5/683%0/00%06644100226
13D. Thompson19:4882/2100%1/250%1/425%3/3100%31464010113
1K. Taylor26:53103/475%0/10%4/4100%0/00%033302001216
5S. de Larrea17:57151/250%2/450%7/888%0/00%02221010619
12N. Sako19:2052/450%0/00%1/250%0/00%0330000287
18I. Iroegbu12:1790/10%3/560%0/00%0/00%1011110037
24M. Costello19:41102/2100%2/825%0/10%0/00%02210130169
32I. Nogués03:4400/00%0/10%0/00%0/00%00000100-4-1
65V. Valerio-Bodon00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches0/00%0/00%0/00%0/00%033000000
TOTAL2009319/2966%12/3435%19/2673%0/00%42630201275030106
     

