Ο Μοχάμεντ Νταμπόνε, ένας 13χρονος αθλητής με ύψος 2,09 μέτρα που «κυνηγάει» να σπάσει ρεκόρ, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και φαίνεται ότι ετοιμάζεται να δείξει σε όλους πλέον τον λόγο που πολλοί τον παρομοιάζουν ακόμη και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Η Μπαρτσελόνα, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας της κατάφερε να πάρει τη νίκη με 88-77 επί της Τζιρόνα, ωστόσο οι Ισπανοί δεν εστιάζουν τόσο στο αποτέλεσμα του φιλικού, όσο στο γεγονός ότι ο Μοχάμεντ Νταμπόνε πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα των «Μπλαουγκράνα».

Ο λόγος που εστιάζουν τόσο σε έναν 13χρονο αθλητή με ύψος 2,09 μέτρα είναι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος έχει κάνει αρκετούς από τη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου -και όχι μόνο- να τον παρομοιάζουν ακόμη και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Μάλιστα ο ίδιος έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο νεότερος αθλητής στην ιστορία της ομάδας όπου συμμετείχε σε φιλικό ενώ σε περίπτωση που αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα, πριν από τα γενέθλιά του (21/10), τότε θα σπάσει το ρεκόρ του νεότερου παίκτη της Μπαρτσελόνα που έχει παίξει στο ισπανικό πρωτάθλημα. Το ρεκόρ αυτή τη στιγμή το κατέχει ο Μπασάλ Μπαγκαγιόκο που είχε παίξει σε ηλικία 14 ετών, επτά μηνών και 15 ημερών ενώ στη σχετική λίστα βρίσκεται ένας θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, ο Ρίκι Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Νταμπόνε έπαιξε συνολικά 10 λεπτά έχοντας σημειώσει 4 πόντους και 3 ριμπάουντ, έχοντας κάνει και ένα κάρφωμα. Σε περίπτωση όπου μπορέσει να κερδίσει έστω και λίγα λεπτά στο παρκέ στους πρώτους αγώνες της Euroleague, αφού ακόμα είναι 13 ετών, 10 μηνών και 22 ημερών, τότε θα μιλάμε παράλληλα για έναν από τους νεότερους ηλικιακά παίκτες που θα έχουν κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση. Το ρεκόρ μέχρι στιγμής ανήκει στον Φέντορ Ζούγκιτς που ήταν 13 ετών, 5 μηνών και 5 ημερών.

🇧🇫 Mohamed Dabone has officially scored his first bucket for the Barcelona senior team, marking him the youngest player to ever suit up for a EuroLeague team, at 13.8 years of age, born in 2011



The 6’10 big man is a potential top prospect to watch over the next 5 years pic.twitter.com/nr7MLX1iTD — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) September 12, 2025

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει αναφερθεί φυσικά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ζοάν Πεναρόγια, το ντεμπούτο του νεαρού αθλητή ήταν να γίνει πέρυσι, ωστόσο λόγω κάποιον προβλημάτων που αφορούσαν γραφειοκρατικά ζητήματα, αυτό δεν έγινε.

Και για να μιλήσουμε λίγο με στατιστικά, ο Νταμπόνε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη Μπαρτσελόνα στα τελικά του Next Gen στο Άμπου Ντάμπι, μετρώντας κατά μέσο όρο από 12 πόντους σε τρία παιχνίδια ενώ είχε επίσης 7,3 ριμπάουντ.