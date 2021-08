Ντίλαν Ένις σε Αμερικανό δημοσιογράφο ότι η G-League είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα μετά το ΝΒΑ: «Βλασφημία, γελοίο» (pic)

Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι η G-League είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα μετά το ΝΒΑ και προκάλεσε την άμεση και... οργισμένη απάντηση του Ντίλαν Ένις!

Μπορεί να μην έγινε ποτέ Draft, μπορεί να μην αγωνίστηκε ποτέ στην G-League και να ετοιμάζεται να διανύσει την 6η σεζόν του στην Ευρώπη μετά τη μετακίνησή του στην Γκραν Κανάρια, αλλά ο Ντίλαν Ένις γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει και πώς είναι τα πράγματα στην πατρίδα του.

Άρα λοιπόν είχε κάθε λόγο να «απαντήσει» στον Αμερικανό δημοσιογράφο του «The Athletic», τον Κέλι Άικο, ο οποίος σε ένα tweet ανέφερε χαρακτηριστικά: «Διαφωνείτε ότι η G-League είναι η δεύτερη καλύτερη λίγκα στον κόσμο;» Τι... το 'θελε και το έγραψε; Αμέσως οι οργισμένες απαντήσεις διαδέχονται η μία την άλλη και μία από αυτές ήταν και του Αμερικανού γκαρντ, Ντίλαν Ένις.

«Βλασφημία! Ασέβεια. Αν είσαι μπασκετικός, γνωρίζεις καλά ότι είναι γελοίο αυτό το έγραψες στο tweet» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση που έδωσε.

Διαφωνείς κανείς με τον Ένις;

Blasphemy! Just straight disrespectful. If your a basketball head, you know this is just ridiculous in every sense of the tweet! https://t.co/qEd7yuzM4N