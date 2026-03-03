Ο Τσιμέζι Μέτου άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε σχεδόν έναν χρόνο καθώς επιστρέφει στα παρκέ για λογαριασμό της Γκραν Κανάρια.

Στις 25 Μαρτίου 2025 «πάγωσε» ο χρόνος για τον Νιγηριανό φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος πραγματοποιούσε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου υπέστη ρήξη αχιλλείου και έκτοτε τέθηκε νοκ άουτ με αποτέλεσμα το περασμένο καλοκαίρι να «χαλάσει» και η μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε καθώς δεν πέρασε τα ιατρικά τεστ.

Ύστερα από 11 μήνες ωστόσο είναι έτοιμος να φορέσει εκ νέου τα αθλητικά του παπούτσια καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκραν Κανάρια.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 29χρονου παίκτη, ο οποίος ψάχνει το δικό του restart στα παρκέ.