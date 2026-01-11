Σ' ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε δύσκολα της Βόννης εντός έδρας με 66-63 πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την Euroleague.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και λίγες ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στo «SAP Garden», η Μπάγερν Μονάχου δυσκολεύτηκε μέχρι να φτάσει στη νίκη απέναντι στη Βόννη με 66-63.

Ένα ματς το οποίο δεν πρόκειται να θυμούνται στο Μόναχο. Κάκιστο ποιοτικά και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στο 30' το σκορ ήταν 46-39. Εκατέρωθεν αστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα, με την μεν Μπάγερν να είχε 4/28 τρίποντα (14%) και τη δεν Βόννη 3/25 (12%).

Πρώτος σκόρερ και μοναδικός διψήφιος ήταν ο Αντρέας Ομπστ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους με 3/8 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ με 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Με αυτή τη νίκη η Μπάγερν σημείωσε την 14η νίκη της σε 15 ματς του πρωταθλήματος Γερμανίας (14-1) παραμένοντας στην 1η θέση της κατάταξης και στις +3 νίκες από τη Βούρτζμπουργκ που ακολουθεί (11-4)

Τα δεκάλεπτα: 15-12, 33-24, 46-39, 66-63.