Μπάγερν - Βόννη: Αγχώθηκε αλλά... κέρδισε πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό
Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και λίγες ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στo «SAP Garden», η Μπάγερν Μονάχου δυσκολεύτηκε μέχρι να φτάσει στη νίκη απέναντι στη Βόννη με 66-63.
Ένα ματς το οποίο δεν πρόκειται να θυμούνται στο Μόναχο. Κάκιστο ποιοτικά και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στο 30' το σκορ ήταν 46-39. Εκατέρωθεν αστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα, με την μεν Μπάγερν να είχε 4/28 τρίποντα (14%) και τη δεν Βόννη 3/25 (12%).
Πρώτος σκόρερ και μοναδικός διψήφιος ήταν ο Αντρέας Ομπστ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους με 3/8 τρίποντα, ενώ ακολούθησε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ με 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Με αυτή τη νίκη η Μπάγερν σημείωσε την 14η νίκη της σε 15 ματς του πρωταθλήματος Γερμανίας (14-1) παραμένοντας στην 1η θέση της κατάταξης και στις +3 νίκες από τη Βούρτζμπουργκ που ακολουθεί (11-4)
Τα δεκάλεπτα: 15-12, 33-24, 46-39, 66-63.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.