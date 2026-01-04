Η Μπάγερν επικράτησε με 62-91 εκτός έδρας της Μπραουνσβάικ πριν τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague και τον Ολυμπιακό.

Η Μπραουνσβάικ υποδέχθηκε την Μπάγερν για τη 14η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος με τους Βαυαρούς να επικρατούν με 62-91 εκτός έδρας για να ανέβουν στο 13-1 και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Τζαστίνιαν Τζέσαπ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του κόουτς Πέσιτς με 20 πόντους και 2 ασίστ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γουένιεν Γκέιμπριελ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η Μπάγερν φιλοξενεί την Μπασκόνια και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague 7 Ιανουαρίου και 9 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Η άφιξη του Σβέτισλαβ Πέσιτς έχει συνδυαστεί με 5 συνεχόμενες νίκες (με εξαιρεση την ήττα στο πρώτο ματς απέναντι στη Χάποελ). Μάλιστα, μέσα σε μόλις πέντε ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου, η Μπάγερν πανηγύρισε τρεις διαδοχικές νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα: τη νέα ευρεία νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 95-71 και την εκτός έδρας επικράτηση επί της Μπράουνσβαϊγκ τώρα.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 37-49, 53-71, 62-91