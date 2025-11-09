Ράστα Βέχτα - Μπάγερν 74-77: Επιστροφή από το -13
Τρόμαξε στην έδρα της Ράστα Βέχτα η Μπάγερν αλλά στο τέλος έκανε τη δουλειά. Οι Βαυαροί επέστρεψαν από το -13 και επικράτησαν με 77-74, ανεβαίνοντας στο 5-1 στην κατάταξη.
Για τους νικητές ο Μπάλντγουιν είχε 15 πόντους και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα 13 πόντους. Ο Ντίνγουιντι είχε μόλις 2 πόντους.
Στις 12/11 η Μπάγερν υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα, ενώ στις 14 του ίδιου μήνα παίζει εκτός έδρας με την Εφές. Δύο πολύ απαιτητικά ματς για την ομάδα από τη Βαυαρία.
Τα δεκάλεπτα: 22-19, 41-38, 59-62, 74-77
Kamar Baldwin netzt ein für drei! 👌— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) November 9, 2025
Alle Spiele der #easyCreditBBL live bei @dynsport.#FCBB #WeBallTogether Kamar Baldwin pic.twitter.com/N7yncZgl2Y
