Η Μπάγερν επέστρεψε από το -13 και επικράτησε της Ράστα Βέχτα με 77-74.

Τρόμαξε στην έδρα της Ράστα Βέχτα η Μπάγερν αλλά στο τέλος έκανε τη δουλειά. Οι Βαυαροί επέστρεψαν από το -13 και επικράτησαν με 77-74, ανεβαίνοντας στο 5-1 στην κατάταξη.

Για τους νικητές ο Μπάλντγουιν είχε 15 πόντους και ο Όσκαρ Ντα Σίλβα 13 πόντους. Ο Ντίνγουιντι είχε μόλις 2 πόντους.

Στις 12/11 η Μπάγερν υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα, ενώ στις 14 του ίδιου μήνα παίζει εκτός έδρας με την Εφές. Δύο πολύ απαιτητικά ματς για την ομάδα από τη Βαυαρία.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 41-38, 59-62, 74-77