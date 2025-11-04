Ο Ντινγουίντι έκανε τη διαφορά για την Μπάγερν

Μπάγερν: Ο Ντινγουίντι έκανε τη διαφορά για τους Βαυαρούς
Η Μπάγερν επιβλήθηκε της Χαϊδελβέργης με 93-81, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-1 στην Bundesliga μπροστά σε περίπου 6.000 φιλάθλους στο BMW Park.
Οι Βαυαροί έκαναν επιμέρους σκορ 32-14 στο πρώτο δεκάλεπτο, διατηρώντας το προβάδισμα ως το φινάλε.
Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ, γεμίζοντας τη στατιστική του με 18 πόντους, 1/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ασίστ και 1 ριμπάουντ σε 23:15.
Από 'κει και πέρα, ο Αντρέας Ομπστ σημείωσε 15 πόντους με 3/6 τρίποντα. Συνολικά, η Μπάγερν είχε 15/29 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 32-14, 63-35, 79-57, 93-81.
