Μπάγερν - Χάμπουργκ Τάουερς 96-79: «Καθάρισε» από νωρίς με μπροστάρη τον Μέις

Άνετη νίκη σημείωσε στο γερμανικό πρωτάθλημα η Μπάγερν. Επιβλήθηκε της Χάμπουργκ Τάουερς με 96-79.

Στην τρίτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, η Μπάγερν Μονάχουν υποδέχτηκε τους Χάμπουργκ Τάουερς και κατάφερε να πάρει μία άνετη νίκη, έχοντας επιβληθεί με 96-79.

Από το πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έδειξαν ότι δεν είχαν σκοπό να κάνουν ντέρμπι το παιχνίδι, έχοντας προηγηθεί με 30-17. Με αντίστοιχο ρυθμό συνεχίστηκε και το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να μη μπορούν να μπουν σε απόσταση απειλής.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ράταν Μέις με 18 πόντους, από 13 είχαν Τζεσούπ και Μπάλντγουιν, στους 12 ακολούθησε ο ΜακΚόρμακ που μέτρησε 7 ριμπάουντ ενώ στους 11 ολοκλήρωσε ο Αϊζάια Μάικ. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ζακαρί Περίν με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Πλέον η Μπάγερν ετοιμάζεται για τον αγώνα της Παρασκευής (10/10, 21:30) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, όπου θα φιλοξενήσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

 

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 47-35, 73-61, 96-79

FC Bayern München BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Trainer: Gordon HerbertMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Rathan-Mayes X. (SG)23:28187/1258.3%3/560.0%4/757.1%0/00.0%02252470523
10Jessup J. (SG) *24:32135/1145.5%2/540.0%3/650.0%0/00.0%022122301311
44Baldwin K. (PG) *24:55136/875.0%5/683.3%1/250.0%0/00.0%112810001521
33McCormack D. (C)21:05125/1050.0%5/1050.0%0/00.0%2/2100.0%16703121516
22Mike I. (PF)21:05114/1136.4%2/728.6%2/450.0%1/250.0%12311100-36
21Hollatz J. (PG)19:5084/580.0%4/580.0%0/00.0%0/10.0%22421010713
13Obst A. (SG) *23:4983/1030.0%1/425.0%2/633.3%0/00.0%11221000135
8Kratzer L. (C) *18:5563/475.0%3/475.0%0/00.0%0/00.0%3710141131219
5Giffey N. (SF) *15:3252/450.0%2/366.7%0/10.0%1/250.0%20203100133
12Radanov A. (SF)06:4920/00.0%0/00.0%0/00.0%2/2100.0%0001200053
Team/Coaches
TOTAL2009639/7552.0%27/4955.1%12/2646.2%6/966.7%15233821201314417121

@Photo credits: fcbayern.com
     

