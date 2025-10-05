Άνετη νίκη σημείωσε στο γερμανικό πρωτάθλημα η Μπάγερν. Επιβλήθηκε της Χάμπουργκ Τάουερς με 96-79.

Στην τρίτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, η Μπάγερν Μονάχουν υποδέχτηκε τους Χάμπουργκ Τάουερς και κατάφερε να πάρει μία άνετη νίκη, έχοντας επιβληθεί με 96-79.

Από το πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έδειξαν ότι δεν είχαν σκοπό να κάνουν ντέρμπι το παιχνίδι, έχοντας προηγηθεί με 30-17. Με αντίστοιχο ρυθμό συνεχίστηκε και το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους φιλοξενούμενους να μη μπορούν να μπουν σε απόσταση απειλής.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ράταν Μέις με 18 πόντους, από 13 είχαν Τζεσούπ και Μπάλντγουιν, στους 12 ακολούθησε ο ΜακΚόρμακ που μέτρησε 7 ριμπάουντ ενώ στους 11 ολοκλήρωσε ο Αϊζάια Μάικ. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ζακαρί Περίν με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Πλέον η Μπάγερν ετοιμάζεται για τον αγώνα της Παρασκευής (10/10, 21:30) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, όπου θα φιλοξενήσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 47-35, 73-61, 96-79