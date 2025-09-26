Λίγα 24ωρα πριν από το τζάμπολ της Euroleague, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε εύκολα της νεοφώτιστης Γιένα για την 1η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος με 93-77. Δεν αγωνίστηκε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ.

Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ «πάτησε» γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με επιμέρους σκορ 45-30 άνοιξε... λογαριασμό εντός των συνόρων.

Σε αυτό το ματς δεν αγωνίστηκε ο Γουένιεν Γκέιμπριελ ο οποίος ήταν εκτός 12άδας, ενώ έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη της Μπάγερν στο «TELEKOM CENTER Athens» για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Βλάντιμιρ Λούτσιτς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ρατάν-Μέις «έγραψε» double-double στην στατιστική του με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ακολούθησαν σε απόδοση οι Γκιφάι (13π.), Γιόβιτς (12π., 4ριμπ., 3ασ.), Γιέσουπ (11π΄.) και Μπάλντγουιν (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 48-47, 70-62, 93-77.