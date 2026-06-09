Η Μονακό επικράτησε εκτός έδρας με 89-78 της Ναντέρ και... πέταξε για τους τελικού του γαλλικού πρωταθλήματος.

Την πρόκρισή της στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, πανηγύρισε η Μονακό, καθώς επικράτησε με 89-78 εκτός έδρας της Ναντέρ.

Η ομάδα του Μάρκοϊσβίλι παρότι δεν ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, μένοντας στους 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, αντέδρασε στο 2ο, σκοράροντας 32, ενώ δέχτηκε μόλις 13.

Κατάφερε να ανακτήσει τη διαφορά και να προηγηθεί με +12, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα. (37-49). Μετά την ανάπαυλα το τέμπο ήταν πιο χαλαρό, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμά τους.

Ο Έλι Οκόμπο ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 21 π. πρόσθεσε ο Στραζέλ. Για τη Ναντέρ, ξεχώρισε ο Σκοτ με 22 πόντους.

Στους τελικούς θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Παρί - Σολέ, που είναι 2-1.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 37-49, 56-67, 78-89