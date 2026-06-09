Ναντέρ - Μονακό 78-89: Έφυγε για τους τελικούς!
Την πρόκρισή της στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, πανηγύρισε η Μονακό, καθώς επικράτησε με 89-78 εκτός έδρας της Ναντέρ.
Η ομάδα του Μάρκοϊσβίλι παρότι δεν ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, μένοντας στους 17 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, αντέδρασε στο 2ο, σκοράροντας 32, ενώ δέχτηκε μόλις 13.
Κατάφερε να ανακτήσει τη διαφορά και να προηγηθεί με +12, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα. (37-49). Μετά την ανάπαυλα το τέμπο ήταν πιο χαλαρό, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμά τους.
Ο Έλι Οκόμπο ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 21 π. πρόσθεσε ο Στραζέλ. Για τη Ναντέρ, ξεχώρισε ο Σκοτ με 22 πόντους.
Στους τελικούς θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Παρί - Σολέ, που είναι 2-1.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 37-49, 56-67, 78-89
Direction la finale pour @ASMonaco_Basket 👏— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) June 8, 2026
RDV le dimanche 14 juin pour le MATCH 1 👀#BetclicElite #Basketball pic.twitter.com/H5fUGfrtDl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.