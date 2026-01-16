Η Σαλόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκραντ Γκόλντεν από τη Μανρέσα, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Γκραντ Γκόλντεν ανακοινώθηκε από τη Σαλόν, για να ενισχύσει τη γαλλική μονάδα στη θέση «5».

Ο Αμερικανός σέντερ, ξεκίνησε τη χρονιά στη Μανρέσα και είχε μ.ο 8.6 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ θα ολοκληρώσει τη σεζόν στη Γαλλία για λογαριασμό της Σαλόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σαλόν, είναι η ομάδα που αποκλείστηκε από την Τόφας όπου πήρε το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Σαλόν:

«Η Elan Chalon είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Grant Golden (2m08, 28 ετών), Αμερικανού σέντερ, για τη σεζόν 2025-2026.

Εντασσόμενος στην Chalon από την BAXI Manresa, όπου αγωνίστηκε αυτή τη σεζόν στην Liga ACB και στο EuroCup, ο Grant Golden φέρνει μαζί του μια πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία. Στην ηπειρωτική σκηνή, συμμετείχε στην πορεία της Manresa στο EuroCup, έχοντας σημαντική επίδραση στην ροτέισον της frontcourt, καταγράφοντας ολοκληρωμένα στατιστικά (8,6 πόντους και 4 ριμπάουντ) και επιδεικνύοντας πραγματική ικανότητα προσαρμογής στο υψηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Γεννημένος στο Γουίντσεστερ της Βιρτζίνια, ο Γκραντ Γκόλντεν είναι ένας πάουερ φόργουορντ, γνωστός για τα επιδέξια χέρια του, το μπασκετικό του IQ και την ικανότητά του να παίζει τόσο με την πλάτη στο καλάθι όσο και με το πρόσωπο προς αυτό. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Ρίτσμοντ, έγραψε ιστορία για το πρόγραμμά του, καθώς έγινε ένας από τους λίγους παίκτες του NCAA που ξεπέρασαν τους 2.000 πόντους και τα 1.000 ριμπάουντ στην καριέρα του.

Χωρίς να επιλεγεί στο ντραφτ το 2021, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην G-League πριν μετακομίσει γρήγορα στην Ευρώπη. Στην Ιταλία, κυρίως με την Κρεμόνα, διακρίθηκε για τη συνέπεια και τις εξαιρετικές του ικανότητες σε πάσες, αποτελώντας βασικό παίκτη στη ρακέτα. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην ΑΕΚ στην Ελλάδα, όπου είχε μια αξιοσημείωτη σεζόν, με αποκορύφωμα την τρίτη θέση στο Basketball Champions League μετά την ήττα στον ημιτελικό από τη Μάλαγα.

Έχοντας ήδη παρακολουθηθεί από το επιτελείο της Chalon κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Grant Golden θα προσθέσει βάθος στην frontcourt της Chalon. Ένας κινητός, ανιδιοτελής και αξιόπιστος σέντερ, θα φέρει το όραμά του για το γήπεδο, την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του και την εσωτερική του παρουσία στην ομάδα Elan Chalon.

Καλώς ήρθες στο Σαλόν, Γκραντ!».



