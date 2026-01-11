Νανσί - Μονακό 79-93: «Καθάρισε» εύκολα με Μίροτιτς
Με τον Νίκολα Μίροτιτς να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση η Μονακό πέρασε σαν... σίφουνας (93-79) από την έδρα της Νανσί για το γαλλικό πρωτάθλημα και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» με την Παρί.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει πλέον ρεκόρ 11-2, ενώ η Νανσί μετράει 6 νίκες και 9 ήττες. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Νίκολα Μίροτιτς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 22:41 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Έλι Οκόμπο πέτυχε 16 πόντους, πήρε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, ο Κόζαρτ τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 24:57, ενώ ο Ντάντα μέτρησε 13 πόντους και 1 ασίστ σε 12:53.
Η Μονακό την προσεχή Πέμπτη (15/1, 21:45) θα αναμετρηθεί με την Παρί εκτός έδρας για την 22η αγωνιστική της Euroleague και έχοντας ήδη σερί 5 νικών θέλει να το διευρύνει. Άλλωστε, το μεγάλο «διπλό» επί της Βαλένθια την έφερε ένα βήμα από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-23, 41-42, 58-69, 79-93.
ΝΑΝΣΙ (Λοτιέ): Νόλει 10, Φλέμινγκ 6, Αμίνι 10, ΜακΝτάφι8, Κόζαρτ 6, Ντάντα 13 (3/4 τριπ.), Σινά 8 (2/4 τριπ.), Κόμπαλντ 9, Μαρσιλόν-Νόλεο 9.
ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 16 (2/4 τριπ.), Μισινό 11 (1/1 τριπ.), Ντιαλό 4, Χέιζ 7, Μίροτιτς 23 (5/7 τριπ.), Μπλόσομγκεϊμ 9, Τάρπει 7 (1/1 τριπ.), Μπεγκαρίν 13 (2/5 τριπ.), Νέντοβιτς 3, Στραζέλ.
