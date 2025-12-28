LNB: Απίθανο All Star Game με 324 πόντους και δύο παρατάσεις
Φοβερό ματς έγινε στο All Star Game της γαλλικής λίγκας στο Παρίσι. Οι Γάλλοι επίλεκτοι κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν με 165-159 των ξένων All Stars σε ένα τρελό παιχνίδι που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση.
Για τους Γάλλους ο Οκόμπο τελείωσε με 22 πόντους και 8 ασίστ, ο Ιφί με 27 πόντους, ο Γιοβό με 20 και 12 ριμπάουντ και ο Μοκοκά με 21. Ο Στραζέλ τελείωσε με 15 πόντους.
Για την «Τeam Monde», την ομάδα των ξένων, ο Ντιαγιέ είχε 22 πόντους με 12 ριμπάουντ, ο Τζέιμς 25 με 9 ασίστ, ο Χιλ τελείωσε με 31 πόντους, ο Ντιαλό μέτρησε 20 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γουότσον σταμάτησε στους 13. Ο Κόρι Τζόσεφ έμεινε χαμηλά στους 10 αλλά με 8 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 31-36, 68-64, 101-93, 131-131, 148-148 (1η π.), 165-159 (2η π.)
