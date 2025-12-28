To Αll Star Game στη Γαλλία ήταν εντυπωσιακό με τους Γάλλους να επικρατούν με 165-159 των ξένων στην δεύτερη παράταση.

Φοβερό ματς έγινε στο All Star Game της γαλλικής λίγκας στο Παρίσι. Οι Γάλλοι επίλεκτοι κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν με 165-159 των ξένων All Stars σε ένα τρελό παιχνίδι που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση.

Για τους Γάλλους ο Οκόμπο τελείωσε με 22 πόντους και 8 ασίστ, ο Ιφί με 27 πόντους, ο Γιοβό με 20 και 12 ριμπάουντ και ο Μοκοκά με 21. Ο Στραζέλ τελείωσε με 15 πόντους.

Για την «Τeam Monde», την ομάδα των ξένων, ο Ντιαγιέ είχε 22 πόντους με 12 ριμπάουντ, ο Τζέιμς 25 με 9 ασίστ, ο Χιλ τελείωσε με 31 πόντους, ο Ντιαλό μέτρησε 20 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γουότσον σταμάτησε στους 13. Ο Κόρι Τζόσεφ έμεινε χαμηλά στους 10 αλλά με 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 31-36, 68-64, 101-93, 131-131, 148-148 (1η π.), 165-159 (2η π.)