Η Παρί έκανε επίδειξη δύναμης και επικράτησε με 91-75 της Μπουργκ, λίγες μέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό.

Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Μπουργκ η Παρί σε ματς που δεν κινδύνεψε ποτε. Οι Παριζιάνοι κατάφεραν να νικήσουν με 91-75 και να πάει στο 6-2. Οι ηττημένοι έπεσαν στο 4-4.

Ο Ιφί τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον τελείωσε με 14 πόντους. Μάλιστα ο Ιφί δεν κουράστηκε πολύ, αφού έμεινε στο παρκέ για μόλις 19 λεπτά, καθώς ακολουθεί και το ματς στο ΣΕΦ.Για τους ηττημένους ο Μοκοκά είχε 20 πόντους αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του.

Στις 21 Νοέμβρη η Παρί θα δοκιμαστεί στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα πολύ απαιτητικό ματς.