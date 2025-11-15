Μπουργκ - Παρί 75-91: Εύκολα πριν τον Ολυμπιακό με Ιφί
Δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Μπουργκ η Παρί σε ματς που δεν κινδύνεψε ποτε. Οι Παριζιάνοι κατάφεραν να νικήσουν με 91-75 και να πάει στο 6-2. Οι ηττημένοι έπεσαν στο 4-4.
Ο Ιφί τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον τελείωσε με 14 πόντους. Μάλιστα ο Ιφί δεν κουράστηκε πολύ, αφού έμεινε στο παρκέ για μόλις 19 λεπτά, καθώς ακολουθεί και το ματς στο ΣΕΦ.Για τους ηττημένους ο Μοκοκά είχε 20 πόντους αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του.
Στις 21 Νοέμβρη η Παρί θα δοκιμαστεί στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό σε ένα πολύ απαιτητικό ματς.
