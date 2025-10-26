Η Παρί πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σαλόν, έχοντας επικρατήσει άνετα με 107-67.

Η Παρί μετέτρεψε σε... περίπατο την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σαλόν, έχοντας επιβληθεί πολύ άνετα με 107-67 και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Από το πρώτο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους (27-12) ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας φτάσει στο 58-27. Στο δεύτερο μισό οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση και έτσι η Παρί πήρε μία εύκολη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά ο Ναντίρ Ιφί με 21 πόντους, στους 20 ακολούθησε ο Λιοπόντ Καβαλιέρ, 13 είχε ο Ντέρεκ Γουίλις ενώ 12 είχε ο Τζοέλ Αγιαγί. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Ζακ Κούθμπερτσον με 15 πόντους.

Η Παρί ετοιμάζεται πλέον για τη «διαβολοβδομάδα» όπου θα αντιμετωπίσει αρχικά (28/10, 21:45) την Αναντολού Εφές ενώ στη συνέχεια (30/10, 21:30) θα παίξει στην Ιταλία κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο.

Τα δεκάλεπτα: 12-27, 27-58, 50-87, 67-107