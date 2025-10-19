Παρί - Ντιζόν 97-92: Αντέδρασε με ηγέτη τον Ιφί και επέστρεψε στις νίκες
Η Παρί αντέδρασε ιδανικά μετά την ήττα από τη Χάποελ, επιστρέφοντας στις νίκες με εντός έδρας επικράτηση επί της Ντιζόν με 97-92, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας ισορρόπησε το ρεκόρ της στο 2-2, ενώ η Ντιζόν υποχώρησε στο 1-3.
Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ξανά ο Ναντίρ Ιφί, που πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση σημειώνοντας 22 πόντους. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Ερέρα με 17 πόντους, ενώ ο Μπακό ξεχώρισε με την πληθωρική παρουσία του, έχοντας 9 πόντους και 9 ασίστ.
Για τη Ντιζόν, ο Μπαρνέτ προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι με 27 πόντους, ενώ ο Μπίμπινς πρόσθεσε 17 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, χωρίς ωστόσο να αποτρέψουν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της ομάδας τους.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-49, 75-72, 97-92
