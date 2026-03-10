Ιφί: Πραγματικό ή AI; Λίγες ώρες πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό ανέβασε φωτογραφία με κομμένη την αφάνα!
Επιστροφή στη Euroleague για τον Ολυμπιακό, που μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (86-80) στο ντέρμπι «αιωνίων» της Παρασκευής (6/3) και της επικράτησης επί του ΠΑΟΚ (100-73, 8/3), δοκιμάζεται στην έδρα της Παρί.
Εκεί τον περιμένει ο σταρ των Παριζιάνων, Ναντίρ Ιφί που έχει σκοπό να κάνει ζημιά στην ομάδα του Μπαρτζώκα. Πάντως όπως δείχνει και η φωτογραφία που ανέβασε στα social media, δεν θα έχει την αφάνα του, το σήμα κατατεθέν.
Μένει να δούμε αν είναι κανονική η φωτογραφία του ή προϊόν ΑΙ για να μπερδέψει τον κόσμο. Πάντως όλοι τον έχουν συνηθίσει με την χαρακτηρική του αφάνα στα ματς των Γάλλων.
