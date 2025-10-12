Παρί - Μονακό 92-99: Πήρε το ντέρμπι με ηγέτη τον Οκόμπο
Στην τρίτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, η Μονακό κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Παρί έχοντας γίνει «αφεντικό» του ντέρμπι, με το τελικό σκορ να φτάνει στο 99-94.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και τελείωσε με το σκορ στο 24-15. Στη συνέχεια οι δύο άμυνες έγιναν πιο ελαστικές και το σκορ εκτοξεύθηκε στο 55-45 στο ημίχρονο. Η Παρί επέστρεψε στο παρκέ πιο δυνατά και άρχισε να μειώνει τη διαφορά. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια ωστόσο, η ομάδα από το Μόντε Κάρλο παρέμεινε μπροστά.
Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 23 πόντους, 12 είχε ο Νίκολα Μίροτιτς ενώ στους 16 τελείωσαν οι Μάικ Τζέιμς, Μάθιου Στράζελ και Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί που έφτασε τους 24 πόντους.
Πλέον οι δύο πλευρές ετοιμάζονται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Εκεί η Μονακό θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βίρτους Μπολόνια (15/10, 21:30) και στη συνέχεια τη Βαλένθια (17/10, 20:30). Η Παρί θα υποδεχθεί τη Μπασκόνια (15/10, 21:45) και την Παρασκευή (17/10, 21:45) τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 45-55, 72-77, 94-99
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Francesco Tabellini
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Nadir Hifi *
|24:50
|24
|7/14
|50.0%
|3/4
|75.0%
|4/10
|40.0%
|6/9
|66.7%
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|2
|0
|+15
|20
|15
|Mouhammad Faye *
|14:23
|4
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|0
|4
|1
|1
|0
|+10
|9
|20
|Jeremy Morgan *
|11:11
|3
|1/5
|20.0%
|0/1
|0.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|+4
|3
|22
|Amath Mbaye *
|22:30
|13
|5/10
|50.0%
|3/5
|60.0%
|2/5
|40.0%
|1/2
|50.0%
|2
|3
|5
|1
|3
|0
|0
|0
|+9
|12
|34
|Daulton Hommes *
|18:50
|14
|6/9
|66.7%
|5/5
|100.0%
|1/4
|25.0%
|1/1
|100.0%
|1
|0
|1
|3
|2
|0
|2
|0
|+10
|15
|4
|Léopold Cavaliere
|09:00
|2
|0/3
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|-15
|3
|7
|Sebastian Herrera (C)
|20:11
|8
|2/7
|28.6%
|0/0
|0.0%
|2/7
|28.6%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|4
|2
|0
|1
|0
|-3
|5
|11
|Joël Ayayi
|15:41
|0
|0/2
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|-8
|0
|13
|Allan Dokossi
|09:56
|6
|3/3
|100.0%
|3/3
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|4
|0
|0
|0
|-11
|8
|21
|Ismael Bako
|11:17
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|-2
|1
|24
|Yakuba Ouattara
|22:54
|10
|5/13
|38.5%
|5/9
|55.6%
|0/4
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|6
|2
|0
|2
|0
|-17
|8
|35
|Derek Willis
|17:26
|10
|4/8
|50.0%
|2/3
|66.7%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|1
|5
|6
|1
|2
|1
|0
|0
|-2
|16
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|1
|TOTAL
|200
|94
|32/76
|42.1%
|23/36
|63.9%
|9/40
|22.5%
|21/27
|77.8%
|15
|20
|35
|20
|25
|6
|13
|1
|93
|Monaco
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|* Jaron Blossomgame
|19:35
|16
|7/13
|53.8%
|6/10
|60%
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|1
|1
|3
|1
|0
|11
|10
|10
|* Daniel Theis
|20:20
|4
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|1
|0
|3
|0
|0
|27
|11
|11
|* Alpha Diallo
|11:56
|7
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|5/6
|83.33%
|1
|3
|4
|2
|0
|0
|0
|3
|28
|8
|32
|* Matthew Strazel
|30:17
|16
|6/12
|50%
|4/8
|50%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|2
|4
|0
|1
|-4
|9
|55
|* Mike James (C)
|27:11
|16
|7/14
|50%
|5/8
|62.50%
|2/6
|33.33%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|6
|0
|0
|2
|2
|15
|0
|0
|Elie Okobo
|24:05
|23
|7/10
|70%
|5/5
|100%
|2/5
|66.67%
|7/8
|87.50%
|1
|1
|2
|5
|0
|0
|2
|2
|18
|26
|1
|David Michineau
|NPJ
|13
|Kevarrius Hayes
|19:23
|5
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|1
|-28
|2
|22
|Terry Tarpey
|11:59
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-11
|2
|23
|Juhann Begarin
|14:53
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|-13
|3
|44
|Nikola Mirotic
|20:27
|12
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|8/8
|100%
|0
|2
|Team/Coaches
|1
|4
|5
|0
|2
|TOTAL
|200
|99
|25/50
|50%
|18/31
|56.82%
|7/19
|35.71%
|34/40
|85%
|9
|21
|30
|18
|5
|13
|5
|3
|60
