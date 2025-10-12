Παρί - Μονακό 92-99: Πήρε το ντέρμπι με ηγέτη τον Οκόμπο

Σπύρος Μαρκεζίνης
Οκόμπο

bet365

Η Μονακό πήρε το «διπλό» και τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην Παρί, έχοντας επιβληθεί με 99-92, πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Στην τρίτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, η Μονακό κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Παρί έχοντας γίνει «αφεντικό» του ντέρμπι, με το τελικό σκορ να φτάνει στο 99-94.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και τελείωσε με το σκορ στο 24-15. Στη συνέχεια οι δύο άμυνες έγιναν πιο ελαστικές και το σκορ εκτοξεύθηκε στο 55-45 στο ημίχρονο. Η Παρί επέστρεψε στο παρκέ πιο δυνατά και άρχισε να μειώνει τη διαφορά. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια ωστόσο, η ομάδα από το Μόντε Κάρλο παρέμεινε μπροστά.

Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 23 πόντους, 12 είχε ο Νίκολα Μίροτιτς ενώ στους 16 τελείωσαν οι Μάικ Τζέιμς, Μάθιου Στράζελ και Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί που έφτασε τους 24 πόντους.

 

Πλέον οι δύο πλευρές ετοιμάζονται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Εκεί η Μονακό θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βίρτους Μπολόνια (15/10, 21:30) και στη συνέχεια τη Βαλένθια (17/10, 20:30). Η Παρί θα υποδεχθεί τη Μπασκόνια (15/10, 21:45) και την Παρασκευή (17/10, 21:45) τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 45-55, 72-77, 94-99

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Nadir Hifi *24:50247/1450.0%3/475.0%4/1040.0%6/966.7%10153220+1520
15Mouhammad Faye *14:2342/2100.0%2/2100.0%0/00.0%0/00.0%13404110+109
20Jeremy Morgan *11:1131/520.0%0/10.0%1/425.0%0/00.0%11220000+43
22Amath Mbaye *22:30135/1050.0%3/560.0%2/540.0%1/250.0%23513000+912
34Daulton Hommes *18:50146/966.7%5/5100.0%1/425.0%1/1100.0%10132020+1015
4Léopold Cavaliere09:0020/30.0%0/10.0%0/20.0%2/2100.0%10121000-153
7Sebastian Herrera (C)20:1182/728.6%0/00.0%2/728.6%2/2100.0%00042010-35
11Joël Ayayi15:4100/20.0%0/20.0%0/00.0%0/00.0%11202110-80
13Allan Dokossi09:5663/3100.0%3/3100.0%0/00.0%0/00.0%12314000-118
21Ismael Bako11:1700/10.0%0/10.0%0/00.0%0/00.0%21302000-21
24Yakuba Ouattara22:54105/1338.5%5/955.6%0/40.0%0/00.0%10162020-178
35Derek Willis17:26104/850.0%2/366.7%2/540.0%0/00.0%15612100-216
Team/Coaches3141
TOTAL2009432/7642.1%23/3663.9%9/4022.5%21/2777.8%1520352025613193

0 2 1 2 1 0 1 24 14
MonacoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4* Jaron Blossomgame19:35167/1353.8%6/1060%1/333.33%1/250%134113101110
10* Daniel Theis20:2040/10%0/10%0/00%4/4100%224103002711
11* Alpha Diallo11:5671/250%1/250%0/00%5/683.33%13420003288
32* Matthew Strazel30:17166/1250%4/850%2/450%2/2100%01132401-49
55* Mike James (C)27:11167/1450%5/862.50%2/633.33%0/00%00060022150
0Elie Okobo24:05237/1070%5/5100%2/566.67%7/887.50%112500221826
1David MichineauNPJ
13Kevarrius Hayes19:2352/366.7%2/366.67%0/00%1/250%22400101-282
22Terry Tarpey11:5900/10%0/00%0/10%0/00%03300000-112
23Juhann Begarin14:5300/20%0/20%0/00%0/20%0110010-133
44Nikola Mirotic20:27122/540%2/540%0/00%8/8100%02
Team/Coaches14502
TOTAL2009925/5050%18/3156.82%7/1935.71%34/4085%92130185135360

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΓΑΛΛΙΑ Τελευταία Νέα