Η Μονακό πήρε το «διπλό» και τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην Παρί, έχοντας επιβληθεί με 99-92, πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Στην τρίτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, η Μονακό κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Παρί έχοντας γίνει «αφεντικό» του ντέρμπι, με το τελικό σκορ να φτάνει στο 99-94.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και τελείωσε με το σκορ στο 24-15. Στη συνέχεια οι δύο άμυνες έγιναν πιο ελαστικές και το σκορ εκτοξεύθηκε στο 55-45 στο ημίχρονο. Η Παρί επέστρεψε στο παρκέ πιο δυνατά και άρχισε να μειώνει τη διαφορά. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια ωστόσο, η ομάδα από το Μόντε Κάρλο παρέμεινε μπροστά.

Πρώτος σκόρερ για τη Μονακό αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο με 23 πόντους, 12 είχε ο Νίκολα Μίροτιτς ενώ στους 16 τελείωσαν οι Μάικ Τζέιμς, Μάθιου Στράζελ και Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Ναντίρ Ιφί που έφτασε τους 24 πόντους.

Πλέον οι δύο πλευρές ετοιμάζονται για τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Εκεί η Μονακό θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Βίρτους Μπολόνια (15/10, 21:30) και στη συνέχεια τη Βαλένθια (17/10, 20:30). Η Παρί θα υποδεχθεί τη Μπασκόνια (15/10, 21:45) και την Παρασκευή (17/10, 21:45) τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 45-55, 72-77, 94-99

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Francesco Tabellini MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Nadir Hifi * 24:50 24 7/14 50.0% 3/4 75.0% 4/10 40.0% 6/9 66.7% 1 0 1 5 3 2 2 0 +15 20 15 Mouhammad Faye * 14:23 4 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 3 4 0 4 1 1 0 +10 9 20 Jeremy Morgan * 11:11 3 1/5 20.0% 0/1 0.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 +4 3 22 Amath Mbaye * 22:30 13 5/10 50.0% 3/5 60.0% 2/5 40.0% 1/2 50.0% 2 3 5 1 3 0 0 0 +9 12 34 Daulton Hommes * 18:50 14 6/9 66.7% 5/5 100.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 1 0 1 3 2 0 2 0 +10 15 4 Léopold Cavaliere 09:00 2 0/3 0.0% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 -15 3 7 Sebastian Herrera (C) 20:11 8 2/7 28.6% 0/0 0.0% 2/7 28.6% 2/2 100.0% 0 0 0 4 2 0 1 0 -3 5 11 Joël Ayayi 15:41 0 0/2 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 1 2 0 2 1 1 0 -8 0 13 Allan Dokossi 09:56 6 3/3 100.0% 3/3 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 1 4 0 0 0 -11 8 21 Ismael Bako 11:17 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 -2 1 24 Yakuba Ouattara 22:54 10 5/13 38.5% 5/9 55.6% 0/4 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 6 2 0 2 0 -17 8 35 Derek Willis 17:26 10 4/8 50.0% 2/3 66.7% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 1 5 6 1 2 1 0 0 -2 16 Team/Coaches 3 1 4 1 TOTAL 200 94 32/76 42.1% 23/36 63.9% 9/40 22.5% 21/27 77.8% 15 20 35 20 25 6 13 1 93