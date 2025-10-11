Βιλερμπάν - Λε Μαν 91-66: Έκανε το 3/3 πριν τον Παναθηναϊκό
Η Βιλερμπάν έκανε το 3/3 στο γαλλικό πρωτάθλημα επικρατώντας με πολλή άνεση της Λε Μαν με 91-66 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.
Η διαφορά των 25 πόντων της ομάδας του Πιερίκ Πουπέ αντικατοπτρίζει την απόλυτη υπεροχή της, που με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της τη Μονακό και την Παρί και πιάνοντας τη Ναντέρ στην πρώτη θέση.
Όλα αυτά πριν φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης διαβολοβδομάδας την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 21:15 στο Telekom Center Athens.
Οι γηπεδούχοι διακρίθηκαν λόγω της επιθετικής τους πολυφωνίας. Οι Έντουιν Τζάκσον (17 πόντοι), Μπαστιέν Βοτιέ (13 πόντοι), Μεντί Νγκουάμα (11 πόντοι), Εμπάι Εντιαγέ (10 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Μπόντιαν Μάσα (10 πόντοι), ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τη Βιλερμπάν.
Τα δεκάλεπτα: 27-18, 47-30, 73-48, 91-66
