Μονακό - Σαλόν 99-104: Ο Μάικ Τζέιμς... πήρε φωτιά αλλά δεν ήταν αρκετός
Η Σαλόν από νωρίς είχε τον έλεγχο του αγώνα και έχοντας σταθερά το προβάδισμα, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μονακό, έχοντας επικρατήσει με 104-99.
Ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 31-20 ενώ πήγαν στα αποδυτήρια με το 51-41 υπέρ τους οι φιλοξενούμενοι. Στο δεύτερο μισό το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν μπόρεσε ανατρέψει την κατάσταση και έτσι ηττήθηκε.
Σε τρομερή ημέρα ο Μάικ Τζέιμς ο οποίος τελείωσε με 31 πόντους, έχοντας 4/7 τρίποντα. Στους 18 ακολούθησε ο Οκόμπο, 14 είχε ο Νέντοβιτς και 10 ο Μίροτιτς. Από τους νικητές ξεχώρισε ο Κούθμπερτσον με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, 21 είχε ο Γκοντό, 16 ο Ναντολνί, 15 ο Ματς και 13 ο Ντάρλινγκ.
Πλέον η Μονακό ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague, στο Μιλάνο με αντίπαλο την Αρμάνι, την Πέμπτη (9/10, 21:30).
Τα δεκάλεπτα: 20-31, 41-51, 62-75, 99-104
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.