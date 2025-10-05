Τρομερή εμφάνιση από τον Μάικ Τζέιμς αλλά η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη δεν τα κατάφερε κόντρα στη Σαλόν, έχοντας ηττηθεί εντός έδρας με 104-99.

Η Σαλόν από νωρίς είχε τον έλεγχο του αγώνα και έχοντας σταθερά το προβάδισμα, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μονακό, έχοντας επικρατήσει με 104-99.

Ήδη στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με 31-20 ενώ πήγαν στα αποδυτήρια με το 51-41 υπέρ τους οι φιλοξενούμενοι. Στο δεύτερο μισό το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη δεν μπόρεσε ανατρέψει την κατάσταση και έτσι ηττήθηκε.

Σε τρομερή ημέρα ο Μάικ Τζέιμς ο οποίος τελείωσε με 31 πόντους, έχοντας 4/7 τρίποντα. Στους 18 ακολούθησε ο Οκόμπο, 14 είχε ο Νέντοβιτς και 10 ο Μίροτιτς. Από τους νικητές ξεχώρισε ο Κούθμπερτσον με 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, 21 είχε ο Γκοντό, 16 ο Ναντολνί, 15 ο Ματς και 13 ο Ντάρλινγκ.

Πλέον η Μονακό ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague, στο Μιλάνο με αντίπαλο την Αρμάνι, την Πέμπτη (9/10, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 41-51, 62-75, 99-104