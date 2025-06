Η Μονακό μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα από την Παρί ωστόσο συνεχάρη τους πρωτευουσιάνους, βγάζοντας παράλληλα το καπέλο και στον Τι Τζέι Σορτς.

Η Παρί αποτελεί τη νέα πρωταθλήτρια Γαλλίας καθώς στους τελικούς επικράτησε με 3-2 νίκες της Μονακό μετά και το 99-93 στο Παρίσι και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της.

Παρά την... πίκρα για την απώλεια του τίτλου, οι Μονεγάσκοι υποκλίθηκαν στους νέους πρωταθλητές ενώ αποθέωσαν και τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.

«Ένας αντίπαλος που άξιζε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια Παρί. Και μια ειδική αναφορά στον Τι Τζέι Σορτς. Τι παικταράς» ανέφερε στην ανάρτησή της η Μονακό.

An opponent worthy of a championship - congratulations, @ParisBasketball 🤝



And a special mention to TJ Shorts - what a player 😮‍💨 pic.twitter.com/XKkD5drh2p