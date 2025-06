Ο Τι Τζέι Σορτς είπε το... καλύτερο δυνατό «αντίο» στην Παρί πραγματοποιώντας ολοκληρωτική εμφάνιση στο τελευταίο του παιχνίδι με την γαλλική ομάδα.

Έτοιμος να «πετάξει» στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR είναι ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στο τελευταίο του παιχνίδι με την Παρί έμελλε να γράψει τον καλύτερο επίλογο, όντας έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του ως νέος κάτοικος... ΟΑΚΑ.

Ο Τι Τζέι Σορτς άγγιξε το «triple double» στον «last dance» με την Παρί και ήταν εκείνος που ηγήθηκε για το 99-93 και το 3-2 στη σειρά με τη Μονακό με το οποίο έφτασε έως την κατάκτηση του πρωταθλήματος Γαλλίας.

Συγκεκριμένα στα σχεδόν 33 λεπτά που αγωνίστηκε, ειχε 27 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας ιδανικά την καριέρα του στην πόλη του φωτός.

PEUT ÊTRE QU’ON MÈNE DE CINQ POINTS À 16 SECONDES DE LA FIN, ON SAIT PAS (J’AI JURÉ QU’ON SAIT TRÈS BIEN) (ON FAIT SEMBLANT) (ON A GRAVE PEUR) pic.twitter.com/1zh6ZG3LD4