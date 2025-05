Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές από το παιχνίδι της Μονακό με την Μπουργκ και τα... έβαλε με τη διαιτησία χωρίς να «μασήσει» τα λόγια του.

Η Μονακό αντιμετωπίζει την Μπουργκ για την 29η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, ωστόσο αυτό που τράβηξε όλα τα βλέμματα είναι η αποβολή του Μάικ Τζέιμς από το ματς με δύο τεχνικές ποινές.

Κάτι λιγότερο από τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε της τέταρτης περιόδου, ο Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο διαδοχικές τεχνικές ποινές και εξέφρασε την οργή του κατευθείαν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.

Στο «στόχαστρο» βρέθηκε ο πρώτο; διαιτητή του ματς, Μάξιμ Μπουμπέ, για τον οποίο έγραψε ο σταρ της Μονακό: «Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν σφυρίζει στα παιχνίδια των playoffs της EuroLeague. Γιατί η ποιότητά του είναι φτωχή».

That’s exactly why he don’t get no EuroLeague playoff games. Bcuz his quality is poor.