Η Μονακό επικράτησε με 82-74 της Βιλερμπάν εκτός έδρας και πήρε προβάδισμα στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος.

Break της Μονακό μέσα στην έδρα της Βιλερμπάν στο πρώτο ματς των τελικών του γαλλικού πρωταθληματός. Η ομάδα από το Πριγκιπάτο απέδρασε με το διπλό από τη Λυών.

Για τους νικητές ο Ντιαλό ήταν πρώτος σκόρερ και κορυφαίος του ματς με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς μέτρησε 13 πόντους με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως είχε 6/18 σουτ. Ο Μπέικον έμεινε στους 13 πόντους.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Οκόμπο είχε 17 πόντους με 6 ριμπάουντ, ο Λάιτι μέτρησε 13 και 12 πρόσθεσε ο Τζόουνς. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έμεινε 2:52 στο παρκέ και έμεινε άποντος , ενώ κατέβασε ένα ριμπάουντ.

Η σειρά των τελικών είναι best of five, κάτι που σημαίνει πως θα κριθεί στις τρεις νίκες. Επόμενο ματς στους τελικούς την Παρασκευή 17/6 στις 21:30.

Τα δεκάλεπτα: 17-29, 36-49, 54-65, 74-82