Η Βιλερμπάν μπήκε με το δεξί στα ημιτελικά του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στη Ντιζόν επικρατώντας με 81-68 και κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Με νίκη ξεκίνησε την πορεία της στα ημιτελικά της Γαλλίας η Βιλερμπάν που είχε έντονο τον άερα του ΝΒΑ για ακόμη μία φορά. Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης και Άλεξ βρέθηκαν στις κερκίδες του «Astroballe» προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα του αδερφού τους, Κώστα, και έφεραν... γούρι. Το σύνολο του Πάρκερ επικράτησε με 81-68 της Ντιζόν και πήρε προβάδισμα με 1-0 στην best of five σειρά.

Με κυριαρχική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο που έληξε με το 54-22 υπέρ των γηπεδούχων, έπρεπε απλώς να διατηρήσουν το προβάδισμα. Όπως και έκαναν, ακόμη και αν η Ντιζόν είχε την αντεπίθεσή της.

Πρώτοι σκόρερ για την Βιλερμπάν ήταν οι Έλι Οκόμπο με 15, Ουίλιαμ Χάουαρντ με 14 και Κρις Τζόουνς με 13. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πάτησε παρκέ για κάτι παραπάνω από 12 λεπτά και πέτυχε 4 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

Για την Ντιζόν ο Χόλστον μέτρησε 17 πόντους, ενώ ο Κέλι 12.

Τα δεκάλεπτα: 29-12, 54-22, 69-46, 81-68