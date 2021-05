Στα 41 του χρόνια κι έχοντας ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό (2006-08) που τον υποχρέωσαν να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση, ο Άρβιντας Ματσιγιάουσκας θα αναλάβει τη θέση του Διευθυντή στη λιθουανική λίγκα.

To 2005 κι ενώ είχε ήδη εξελιχτεί σε κορυφαίο σκόρερ των ευρωπαϊκών παρκέ με τη φανέλα της Τάου, ο Ματσιγιάουσκας υπέγραψε στους Χόρνετς όμως… άντεξε μόλις έναν χρόνο στο ΝΒΑ. Έπαιξε 19 αγώνες (σ.σ. κι 139 λεπτά, συνολικά) εξηγώντας πως «το NBA δεν είναι ευχάριστο. Οι ομάδες δεν είναι ομάδες με τη σωστή έννοια της λέξης. Δεν υπάρχει αφοσίωση ανάμεσα στους συμπαίκτες».

Κατά την παρουσίασή του από τον Ολυμπιακό, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ήταν ξεκάθαρος: «Τον θέλανε όλοι. Του δώσαμε τα περισσότερα και τον πείσαμε να έρθει σε μας». Το συμβόλαιο του Ματσιγιάουσκας ήταν 9 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Μυθικό! Στις 16 Σεπτεμβρίου 2006 ο Μάτσας παθαίνει ολική ρήξη αχίλλειου τένοντα στο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ιταλία με τη Σκαφάτι και ουσιαστικά τίθεται εκτός ομάδας για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.

Η επόμενη σεζόν ξεκίνησε ονειρικά (19.3 πόντοι, 2.3 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 2.2 κλεψίματα στην πρώτη φάση της Euroleague 2007-'08) όμως ο Λιθουανός υπέστη διάστρεμμα και οστική θλάση, αρχές Γενάρη. Οι αρχικές προβλέψεις μιλούσαν για 15 μέρες απουσίας όμως διαψεύστηκαν. Ο Λιθουανός είχε σοβαρότερο πρόβλημα στο πόδι, ενώ είχε ήδη αρχίσει να παραπονιέται για ενοχλήσεις στη μέση! Μάλιστα επέστρεψε με νάρθηκα στην πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς!

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν προπονήθηκε με την Νεπτούνας αλλά μόνος του ενώ η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια, τα οποία ένα χρόνο μετά δικαιώνουν αρχικά τον Ματσιγιάουσκας και στην έφεση τον Ολυμπιακό. Στις 8 Ιουνίου 2010, ο Λιθουανός σκόρερ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ενεργό δράση και πλέον, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, θα αναλάβει το πόστο του Διευθυντή της λιθουανικής λίγκας.

Former Euroleague star Arvydas Macijauskas will become a new director of Lithuanian Basketball League, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 9, 2021