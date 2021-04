Το blooper της χρονιάς από τον Καλαϊτζάκη στη Λιθουανία, αστόχησε σε layup (vid)

Ο Έλληνας γκαρντ βγήκε στον αιφνιδιασμό και βρέθηκε... εντελώς μόνος του με το καλάθι της Ζάλγκιρις, αλλά το layup που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο!

Για την ακρίβεια η μπάλα ούτε καν ακούμπησε το ταμπλό ή έστω τη στεφάνη. Φυσικά είχε γλιστρήσει από τα χέρια του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος από ατυχία έγινε πρωταγωνιστής του μεγαλύτερου blooper στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

.@P_Jankunas13 showing how it's done, as Zalgiris leads 76-64 against Lietkabelis after 3 quarters. pic.twitter.com/0iGDqsLAAA

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) April 6, 2021