Ζαλγκίρις: Ο Κέι Σι Ρίβερς παρέλαβε το δακτυλίδι του πρωταθλητή (vid)

Έγιναν πολλά από τον περασμένο Μάρτιο. Η πανδημία έφερε την άτακτη ολοκλήρωση του λιθουανικού πρωταθλήματος και ο Κέι Σι Ρίβερς άφησε τη Λιθουανία για τη Ρωσία.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζαλγκίρις και τη Ζενίτ, στο Κάουνας, για τη EuroLeague, ήταν η καλύτερη ευκαιρία, προκειμένου ο Αμερικανός γκαρντ να παραλάβει το δακτυλίδι του πρωταθλητή.

Η τελετή έγινε με κάθε ασφάλεια και αφορά το πρωτάθλημα που δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της covid-19 και δόθηκε στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Ζαλγκίρις.

before the game VS @bczalgiris @kcriv3rs was awarded with the 2019-20 Lithuanian championship.#highseason pic.twitter.com/hY3QkOpPDN

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) November 26, 2020