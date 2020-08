Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε, τη Μακάμπι και την Αρμάνι Μιλάνο είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Ρίτας Βίλνιους.

Πέρσι αγωνίστηκε στη Βενέτσια και πλέον αναμένεται να ενισχύσει τη Ρίτας στη λιθουανική λίγκα και το Basketball Champions League.

Ο 31χρονος Γκάουντλοκ αναδείχθηκε MVP στο EuroCup το 2014 με την Ούνικς Καζάν.

Andrew Goudelock expected to sign with Rytas Vilnius, few sources confirmed.

