Προμηθέας: Προπόνηση στα «Δύο Αοράκια» (pics)

Πρώτη επαφή με τα «Δύο Αοράκια» είχαν οι παίκτες του Προμηθέα.
Ο Μάκης Γιατράς προπόνησε τους παίκτες του στο Ηράκλειο προετοιμάζοντας τους για τον τελικό της Κυριακής (16/02) κόντρα στην ΑΕΚ.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΕΟΚ...
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 118vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 141vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 133
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
LIVE
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 0vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 0
LIVE
ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ 0vs
ΚΤΖΕΛΣΑΣ 1
LIVE
ΓΚAΜΛΙΤΖ 0vs
RB HALBENRAIN 0
LIVE
KS SOKOL KLECZEW 0vs
ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΡΟΝΤΑ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΑ 0
LIVE
SV FELDBACH 0vs
SV STRASS 1
LIVE
ΒΙΝΤΑΡ 1vs
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ 1
LIVE
KAINBACH-HONIGTAL 0vs
SV DOBL 1
LIVE
AUSTRIA WIEN II 0vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 0
LIVE
NOMME KALJU U21 0vs
NOMME UNITED 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ 5vs
TORPEDO MIASS 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK VAN 5vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
UNIREA ALBA IULIA 1vs
CETATE DEVA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ 2vs
ΚΟΛΟΜΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SPARTAK NALCHIK 0vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣΤΑΒΡΟΠΟΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
GKS KATOWICE 1vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 0vs
MAGDALINOVKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΣΕAΒΑ 5vs
BUCOVINA RADAUTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 0vs
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ 0vs
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ 4vs
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NEMAN GRODNO II 6vs
ΚΟΜΜΟΥΝΑΛΝΙΚ ΣΛΟΝΙΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΛΑΝΤA ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 3vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚAΛΙΤΣΑ 1vs
ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ 1vs
ΡΟΥΝΤΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΝΤ 2vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ 4vs
ΜΠΡΕΙΝΤΑΜΠΛΙΚ ΚΟΠΑΒΟΓΚΟΥΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OBORISHTE 3vs
ATLETIK KUKLEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ 0vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΧAΙΜ IL 3vs
ΜΠΙAΣΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SENCO DOUBRAVKA 1vs
ΝΤΟΜΑΖΛΙΤΣΕ 11
REDLANDS UNITED -vs
ΤΟΥΒΟΝΓΚ -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
ST. MARGARETHEN -
DONAU WIEN -vs
ROHRENDORF/GEDERS. -
ROW 1964 RYBNIK -vs
UNIA KSIAZENICE -
ΣΚΟΤ ΜAΙΝΤΖ -vs
TSV GAU-ODERNHEIM -
ASKO WOLFNITZ -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
SIMMERINGER -vs
MISTELBACH -
FV WEHRDA -vs
VFB MARBURG -
ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ -vs
MARATHON KORNEUBURG -
UNION GNAS II -vs
SV FRANNACH -
ST. RUPRECHT/RAAB -vs
LUV GRAZ -
Οι παίκτες του Μάκη Γιατρά «πάτησαν» στο παρκέ που θα γίνει ο τελικός Κυπέλλου.
Πρώτη επαφή με τα «Δύο Αοράκια» είχαν οι παίκτες του Προμηθέα.
Ο Μάκης Γιατράς προπόνησε τους παίκτες του στο Ηράκλειο προετοιμάζοντας τους για τον τελικό της Κυριακής (16/02) κόντρα στην ΑΕΚ.
Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΕΟΚ...