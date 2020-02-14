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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Κύπελλο Ελλάδας
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Προμηθέας: Προπόνηση στα «Δύο Αοράκια» (pics)

Προμηθέας: Προπόνηση στα «Δύο Αοράκια» (pics)

Προμηθέας: Προπόνηση στα «Δύο Αοράκια» (pics)

Οι παίκτες του Μάκη Γιατρά «πάτησαν» στο παρκέ που θα γίνει ο τελικός Κυπέλλου. 

Πρώτη επαφή με τα «Δύο Αοράκια» είχαν οι παίκτες του Προμηθέα.

Ο Μάκης Γιατράς προπόνησε τους παίκτες του στο Ηράκλειο προετοιμάζοντας τους για τον τελικό της Κυριακής (16/02) κόντρα στην ΑΕΚ. 

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΕΟΚ...

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