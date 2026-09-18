ΑΕΚ: Το Depth Chart μετά την απόκτηση του Ερτέλ
Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια αναγκαία ενίσχυση για τη θέση του point guard καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του έμπειρου Γάλλου, Τομά Ερτέλ.
Με την απόκτηση του Ερτέλ η Ένωση «γέμισε» την περιφέρειά της και πλέον έχει διπλοθεσίτες στις περισσότερες θέσεις οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τα «θέλω» του Ντράγκαν Σάκοτα.
Πλέον η Ένωση έκλεισε το τελευταίο της μέτωπο με την απόκτηση του Γάλλου, ο οποίος έρχεται να δώσει λύσεις στον Σάλε με την ποιότητα, την εμπέιρία του και την ικανότητα σε σκοράρισμα και δημιουργία.
Το depth chart της ΑΕΚ:
- PG: Φλιώνης, Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας
- SG: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος
- SF: Νόλεϊ, Λαρεντζάκης
- PF: Μπράουν, Γουίλιαμς, Τσαλμπούρης
- C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης
*Αρκετοί παίκτες όπως ο Λαρεντζάκης, ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης και ο Μπράουν μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μιά θέσεις.
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