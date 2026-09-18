Δείτε πώς διαμορφώθηκε το Depth Chart της ΑΕΚ μετά και την απόκτηση του Τομά Ερτέλ.

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια αναγκαία ενίσχυση για τη θέση του point guard καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του έμπειρου Γάλλου, Τομά Ερτέλ.

Με την απόκτηση του Ερτέλ η Ένωση «γέμισε» την περιφέρειά της και πλέον έχει διπλοθεσίτες στις περισσότερες θέσεις οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τα «θέλω» του Ντράγκαν Σάκοτα.

Πλέον η Ένωση έκλεισε το τελευταίο της μέτωπο με την απόκτηση του Γάλλου, ο οποίος έρχεται να δώσει λύσεις στον Σάλε με την ποιότητα, την εμπέιρία του και την ικανότητα σε σκοράρισμα και δημιουργία.

Το depth chart της ΑΕΚ:

PG : Φλιώνης, Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας

: Φλιώνης, Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας SG : Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος

: Μπάρτλεϊ, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος SF : Νόλεϊ, Λαρεντζάκης

: Νόλεϊ, Λαρεντζάκης PF: Μπράουν, Γουίλιαμς, Τσαλμπούρης

Μπράουν, Γουίλιαμς, Τσαλμπούρης C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης

*Αρκετοί παίκτες όπως ο Λαρεντζάκης, ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης και ο Μπράουν μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μιά θέσεις.