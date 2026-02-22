Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, απηύθυνε στον Ιωάννη Παπαπέτρου ανοικτή πρόσκληση να ξαναφορέσει τα αθλητικά του παπούτσια και να πατήσει στο παρκέ!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν από τους παίκτες που βγήκαν μπροστά ώστε ο Παναθηναϊκός να φτάσει στην κατάκτηση του 22ου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του έχοντας 14 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Μετά το τέλος φιλοξενήθηκε στο «Gazz Floor by Novibet» και αφού αναφέρθηκε στο ματς και στο τι άλλαξε προκειμένου να παρουσιαστούν οι πράσινοι άκρως αποφασισμένοι και έτοιμοι για τη νίκη και την κατάκτηση του Κυπέλλου, έκανε ανοικτή πρόσκληση στον Ιωάννη Παπαπέτρου!

Τον προσκάλεσε να επιστρέψει στα παρκέ προκειμένου να αγωνιστεί στην ομάδα όπου είναι ο ίδιος προπονητής! «Εάν θέλεις να παίξεις μπάσκετ και να περάσεις καλά, είμαι σε μια ομάδα προπονητής και έχεις ανοικτή πρόσκληση να παίξεις για εμένα. Όποτε θέλεις να έρχεσαι. Είναι και ο Γιάννης Αθηναίου, προσπαθώ να φέρω τον Σίμτσακ, είναι ο Φάνης Κουμπούρας, όποτε θέλεις έλα» είπε χαρακτηριστικά.

