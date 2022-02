Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρέθηκε στο -14 αλλά κατάφερε να γυρίσει το ματς και να φτάσει στη νίκη απέναντι στον Προμηθέα με 85-68 και στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Final 4. Καλύτεροι Έβανς και Νέντοβιτς. Ηράκλειο - Αποστολή: Γιώργος Κούβαρης

Μπορεί να αγχώθηκε, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν... κινδύνευσε!

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και πάλι στον τελικό του Κυπέλλου κερδίζοντας στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 τον Προμηθέα Πάτρας, αν και χρειάστηκε να επιστρέψει από το -14 του πρώτου δεκαλέπτου. Όμως ο εξαιρετικός Τζέρεμι Έβανς (15π., 11ριμπ.) και το ξέσπασμα του Νεμάνια Νέντοβιτς (17π.) στην δεύτερη περίοδο έμελλε να «γράψουν» την ιστορία του ματς και να στείλουν, ουσιαστικά, τον Παναθηναϊκό στον τελικό της Κυριακής (20/2).

Το ματς

Ιδιαίτερα διαβασμένος και παθιασμένος ξεκίνησε το ματς ο Προμηθέας Πάτρας, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που ήταν αγχωμένος, βιαστικός, επιπόλαιος και εγκλωβισμένος από την άμυνα των Πατρινών! Προτεραιότητα του Ηλία Ζούρου ήταν η εξουδετέρωση του Νεμάνια Νέντοβιτς, κάτι το οποίο πέτυχε στον απόλυτο βαθμό κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, τον οποίο και υποχρέωσε σε 0/5 εντός παιδιάς.

Με τον Αγραβάνη να αρχίζει «ζεστός» το παιχνίδι στην επίθεση και τον Αντριτς να τον συμπληρώνει ιδανικά, ο Προμηθέας όχι μόνο έλεγχε το παιχνίδι, αλλά άρχισε να «χτίζει» και διαφορά στο σκορ με αποτέλεσμα να προηγηθεί και με 10 πόντους (23-13) και να φτάσει και στο +14 (27-13) με τη λήξη του δεκαλέπτου.

Μία... καταστροφική περίοδος για τον Παναθηναϊκό καθώς σούταρε με άσχημα ποσοστά έχοντας 4/17 εντός παιδιάς, εκ των οποίων 4/10 δίποντα και 0/7 τρίποντα! Ο Προμηθέας δικαιώθηκε για την επιλογή να δώσει τα σουτ στους «πράσινους» με αποτέλεσμα να πάρει τα ριμπάουντ και να βρει σκορ στο τρανζίσιον έχοντας 9/16 σουτ.

Βέβαια στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκηνικό άλλαξε. Η είσοδος του Τζέρεμι Έβανς «έδεσε» την «πράσινη» άμυνα ενώ ήταν και ο πρώτος που βρήκε στόχο έξω από τα 6.75 μέτρα «ξεκλειδώνοντας» την καλή άμυνα των Πατρινών. Οι καλές άμυνες του Παναθηναϊκού γύρισαν το παιχνίδι υπέρ των «πρασίνων», πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που... είχε ζεσταθεί για τα καλά ο Νεμάνια Νέντοβιτς!

Ο Σέρβος άφησε στον... πάγκο το κάκιστο δεκάλεπτο και ήταν εκείνος που με οκτώ σερί πόντους έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ (35-36) έχοντας πραγματοποιήσει το «τριφύλλι» επιμέρους 23-8 σε διάστημα σε οκτώ λεπτά.

Στο πρώτο μισό του ημιτελικού, ο Παναθηναϊκός είχε 9/18 δίποντα, 3/16 τρίπντα, 11/14 βολές, 10-8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 τάπες και 4 λάθη με τον Νέντοβιτς να είχε 14 πόντους (2/4δίπ, 2/8τρ., 4/4β.). Αντίστοιχα ο Προμηθέας (Άντριτς 9π., Αγραβάνης 7π., Σιμπσον 7π.) είχε μετρήσει 13/23 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 7/9 βολές, 13-3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 τάπες και 4 λάθη.

Από τη στιγμή που οι «πράσινοι» είχαν κάνει το comeback στο παιχνίδι άρχισαν να κρατούν τα ηνία και να «οικοδομούν» τη δική τους διαφορά στο σκορ. Στο 25' βρέθηκαν στο +6 (44-50) με τον Σαντ-Ρος να ξεκινάει καλά το δεύτερο ημίχρονο και τον Τζέρεμι Έβανς να ήταν... παντού! Ηταν ένα διάστημα όπου σε έξι λεπτά ο Παναθηναϊκός είχε δεχθεί μόλις πέντε πόντους, αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει περισσότερο την ψαλίδα της διαφοράς. Οι άμυνες ήταν εκείνες που είχαν τον πρώτο λόγο στην 3η περίοδο, η οποία έφερε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά με +8 πόντους (50-58).

Αυτό ήταν. Στη συνέχεια οι «πράσινοι» είχαν το momentum ενώ πήραν για πρώτη φορά διαφορά 11 πόντων (50-61) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Ο Παπαγιάννης πήρε περισσότερες μπάλες στα pick n roll με τον Μέικον ενώ στηρίχθηκε στην καλή του άμυνα προκειμένου να πάρει και διαφορά 13 πόντων στο 34' (57-70) με αποτέλεσμα να βάλει... τέλος και στα όποια όνειρα της ομάδας του Ηλία Ζούρου. Στην επόμενη φάση έφτασε για πρώτη φορά και στο +14 (59-73 στο 35') «καθαρίζοντας» με την υπόθεση της πρόκρισης. Η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς σημειώθηκε στο 39' (66-85) ύστερα από δύο σερί τρίποντα του Λευτέρη Μαντζούκα.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ: Στην δεύτερη περίοδο και στο επιμέρους 23-8 του Παναθηναϊκού με το οποίο μετέτρεψε το -14 (27-13) σε +1 (35-36) με αποτέλεσμα να πάρει τα ηνία και το μομέντουμ του αγώνα.

MVP: Ο Τζέρεμι Έβανς ήταν... παντού! Ο παίκτης που έκανε τα πάντα στο γήπεδο και εκείνος που με την ενεργειά του έφερε τον Παναθηναϊκό σε θέση ισχύος. Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς με 15 πόντους και 11 ριμπαόυντ,.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Νεμάνια Νέντοβιτς «υπέγραψε» το comeback του Παναθηναϊκού στην δεύτερη περίοδο καθώς με οκτώ σερί και αναπάντητους πόντους συνετέλεσε ώστε να επιστρέψουν οι «πράσινοι» στο ματς. Συνολικά είχε 17 πόντους, ενώ αλλους 12 πόντους πέτυχε ο Οκάρο Ουάιτ.

Εξαιρετικός και ο Οκάρο Ουάιτ , ο οποίος ήτα μαχητικός και τελείωσε το παιχνίδι έχοντας

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Γκάντι μπορεί να μοίρασε έξι ασίστ (οι πέντε στην πρώτη περίοδο) αλλά υπέπεσε σε πολλά λάθη τα οποία στοίχισαν στον Προμηθέα προκειμένου να γυρίσει το ματς.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Οι 8 σερί πόντοι του Νέντοβιτς στην δεύτερη περίοδο, με τους οποίους ο Παναθηναϊκός μπήκε και πάλι στο παιχνίδι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Τα +13 ριμπάουντ του Παναθηναϊκού και η αστοχία στα τρίποντα τόσο του Προμηθέα (5/19) όσο και τω «πρασίνων» (9/31).

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: «When the going gets tough the tough get going» λένε οι Αμερικανοί, αλλά το... υιοθέτησε ο Σέρβος Νέντοβιτς, ο οποίος πήρε την κατάσταση στα χέρια του όταν είχε «στραβώσει» το ματς και απέτρεψε τον Προμηθέα να κυριαρχήσει περισσότερο στο παιχνίδι. Έκτοτε τα πάντα έγιναν πιο εύκολα για τους «πράσινους» οι οποίοι είχαν τον εκπληκτικό Τζέρεμι Έβανς να κλείνει... όλες τις τρύπες.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 39-38, 50-58, 68-85