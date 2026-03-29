Χαρδαλιάς: «Ο Αθηναϊκός παραμένει η ομάδα της καρδιάς μου, της γειτονιάς μου»

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στο τελικό του Αθηναϊκού κόντρα στον Πρωτέα, ενώ μίλησε και για την... πρόκληση με τη Μερσίν.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του τελικού του Κυπέλλου Γυναικών, ο Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην ομάδα της... καρδιάς του.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, βραβεύτηκε για την προσφορά του στο μπάσκετ γυναικών, ενώ στη συνέχεια μίλησε τόσο για τον Αθηναϊκό, όσο για τον ομόλογο του στη Μακεδονία και στη Θράκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς:

Για τον ομόλογό του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: «Ο Χριστόδουλος κάνει εξαιρετική δουλειά. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης και η Περιφέρεια εδώ και νομίζω ότι το να φιλοξενούνται μεγάλα event στην επαρχία είναι πολύ καλό για τον αθλητισμό. Έχουμε ανάγκη από υποδομές, έχουμε ανάγκη από μεγάλες διοργανώσεις. Νομίζω πως αυτή είναι η δουλειά των περιφερειών και των περιφερειαρχών, να βοηθούν γενικότερα τον αθλητισμό».

Για τον Αθηναϊκό και την πρόκληση στον τελικό του EuroCup Γυναικών: «Παραμένει η ομάδα της καρδιάς μου, της γειτονιάς μου, του Βύρωνά μου. Έχω παίξει με το πλατανόφυλλο. Είμαι κοντά, ειδικά στη διοικούσα επιτροπή που κάνει εξαιρετική δουλειά».

Για τον τελικό απέναντι στον Πρωτέα Βούλας: «Κάθε τελικός είναι δύσκολος και κάθε τελικός έχει εκπλήξεις. Είναι πολύ σημαντικό που σε αυτό το Final 4 βρέθηκαν τέσσερις κορυφαίες ομάδες και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Παναθλητικό και στον Παναθηναϊκό και στα κορίτσια του Αθηναϊκού και στον Πρωτέα Βούλας που κάνει εξαιρετική δουλειά».