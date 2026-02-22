Hoopfellas: «Παίκτης του τουρνουά ο Ντέιβις, κανείς παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να μείνει μαζί του»
Στα καλώς κείμενα του Παναθηναϊκού και τα κακώς του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ο Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet.
Μεταξύ άλλων, ο Hoopfellas ανέφερε:
«Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός και πιο έτοιμος για έναν τελικό. Η γλώσσα του σώματος τα έλεγε από την αρχή όλα. Ήταν πολύ καλά σχεδιασμένη η άμυνα πάνω στον Γουόκαπ. Μεγάλη ένεση ποιότητας ο Χέιζ – Ντέιβις. Δίνει έναν παίκτη αναφορά στο ποστ και είναι και πλέι μέικερ από το ποστ. Είναι ο παίκτης του τουρνουά και δεν ένιωσα πως κανείς παίκτης του Ολυμπιακού δεν μπορούσε να μείνει μαζί του. Πολύ καλός σε άμυνα και επίθεση ο Ρογκαβόπουλος. Ήταν έτοιμος λες και ήταν βετεράνος. Κομβικό και το πώς μπήκαν Χολμς και Μήτογλου στο παιχνίδι.
Στον Ολυμπιακό είναι εμφανές πως τα θέματα των τελευταίων ημερών επηρέασαν. Δεν έκανε καλή εμφάνιση και οφείλεται στον Παναθηναϊκό σε μεγάλο βαθμό. Είχε πρόβλημα ανάπτυξης ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να χάσει και παραπάνω. Είχε θέματα όμως και δεν πρέπει να είμαστε αιχμηροί στην κριτική μας».
Η ανάλυση του Hoopfellas:
