Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ήταν στα «Δύο Αοράκια» αποδοκίμασαν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο την στιγμή που ξεκινούσε να δώσει τα μετάλλια στους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός όπως και πέρσι, έτσι και φέτος κατάφερε να κάνει δικό του το Κύπελλο Ελλάδος. Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν επικράτησαν στα «Δύο Αοράκια» του Ολυμπιακού με 79-68 και έκαναν δικό τους ακόμα ένα τρόπαιο. Ένα τρόπαιο που για να κατακτηθεί όλοι οι παίκτες του «τριφυλλιού» ήταν εξαιρετικοί, με τον Χέιζ Ντέιβις να ξεχωρίζει καθώς αναδείχθηκε και MVP όχι μόνο για τους 15 πόντους που πέτυχε, αλλά και για την συνολική του παρουσία και ειδικά την άμυνα πάνω στον Σάσα Βαζένκοφ.

Όπως γίνεται πάντα σε τελικούς Κυπέλλου την κούπα στους νικητές έδωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Πριν ωστόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος δώσει το τρόπαιο στους αρχηγούς των «πρασίνων», αποδοκιμάστηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Οι αποδοκιμασίες ήταν στο ξεκίνημα όταν ο ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ πήγε να δώσει τα μετάλλια. Για την ακρίβεια μόλις ακούστηκε από τα μεγάφωνα το όνομά του.

Στην συνέχεια ο κόσμος του «τριφυλλιού» ασχολήθηκε με τους παίκτες της ομάδας του που πήραν αυτή την μεγάλη νίκη, αποθεώνοντάς τους κάτι που έκανε ακόμα περισσότερο όταν οι Σλούκας, Ναν και Γκραντ σήκωσαν την κούπα, ωστόσο στο ξεκίνημα της απονομής αποδοκίμασε όπως αναφέραμε τον Βαγγέλη Λιόλιο.