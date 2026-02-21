Δείτε τη «χρυσή» βίβλο του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό για 22η φορά στην ιστορία του.

Η χρυσή βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδος μπάσκετ συνεχίζει να έχει «πράσινο» χρώμα! Ο Παναθηναϊκός μετά την επικράτηση επί του Ολυμπιακού (68-79), έφτασε τις 22 κατακτήσεις και συνέχισε να γράφει... ιστορία στη διοργάνωση.

Στη δεύτερη θέση με τις περισσότερες κατακτήσεις ο Ολυμπιακός με 12, ενώ ακολουθούν Άρης με 8, ΑΕΚ με 5, ΠΑΟΚ με 3 και Πανιώνιος με μία.

Αναλυτικά: