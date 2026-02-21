Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 68-79 : Η χρυσή βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδας
Δείτε τη «χρυσή» βίβλο του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την κατάκτηση του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό για 22η φορά στην ιστορία του.
Η χρυσή βίβλος του Κυπέλλου Ελλάδος μπάσκετ συνεχίζει να έχει «πράσινο» χρώμα! Ο Παναθηναϊκός μετά την επικράτηση επί του Ολυμπιακού (68-79), έφτασε τις 22 κατακτήσεις και συνέχισε να γράφει... ιστορία στη διοργάνωση.
Στη δεύτερη θέση με τις περισσότερες κατακτήσεις ο Ολυμπιακός με 12, ενώ ακολουθούν Άρης με 8, ΑΕΚ με 5, ΠΑΟΚ με 3 και Πανιώνιος με μία.
Αναλυτικά:
- Παναθηναϊκός (22): 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2025, 2026.
- Ολυμπιακός (12): 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2022, 2023, 2024
- Άρης (8): 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004
- Α.Ε.Κ. (5): 1981, 2000, 2001, 2018, 2020.
- Π.Α.Ο.Κ. (3): 1984, 1995, 1999
- Πανιώνιος (1): 1991
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.