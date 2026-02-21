Ολυμπιακός: Εν μέσω αποθέωσης η αναχώρηση της αποστολής
Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε εν μέσω αποθέωσης από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο, για τον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκού.
Συγκεκριμένα περίπου 300 φίλοι των «ερυθρολεύκων» με καπνογόνα στα χέρια, τραγουδούσαν συνθήματα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και έδωσαν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες, ενόψει της αναμέτρησης που θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
🔴⚪ Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα από τους φίλους του Ολυμπιακού πριν τον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης#olympiacosbc pic.twitter.com/NjC9Fk2iwm
🔴⚪ «Ζεσταίνεται» το κλίμα σιγά σιγά στο Ηράκλειο από τους φίλους του Ολυμπιακού ενόψει του τελικού Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 21, 2026
Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης#olympiacosbc pic.twitter.com/3goorEnBoi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.