Ολυμπιακός: Εν μέσω αποθέωσης η αναχώρηση της αποστολής

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Οι 300 φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν της αποστολή των «ερυθρολεύκων» για τον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε εν μέσω αποθέωσης από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο, για τον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα περίπου 300 φίλοι των «ερυθρολεύκων» με καπνογόνα στα χέρια, τραγουδούσαν συνθήματα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και έδωσαν ψυχολογική ώθηση στους παίκτες, ενόψει της αναμέτρησης που θα κρίνει τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς.

