Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Η σύγκρουση στρατηγικών και η επιρροή του Χέιζ-Ντέιβις

Η «γιγαντομαχία» Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στον τελικό θα καθοριστεί από την επιτυχία των στρατηγικών Μπαρτζώκα-Αταμάν και από την επίδραση του Χέιζ-Ντέιβις. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών δεν είναι απλώς ένα «αιώνιο» ντέρμπι που θα συγκεντρώσει τα βλέμματα όλης της Ευρώπης, είναι η απόλυτη σύγκρουση στρατηγικών, με την κάθε ομάδα να δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει το τρόπαιο.

Ο Ολυμπιακός με την επιστροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τάιλερ Ντόρσεϊ που προσδίδει μεγαλύτερη ευχέρεια στο σκοράρισμα μπαίνει αποφασισμένος για «μάχη» μέχρι τέλους. Μάλιστα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα στον ημιτελικό με το Μαρούσι και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με το πρόβλημα στο πόδι (τεντοντίτιδα), έδειξαν στην τελευταία προπόνηση πως θέλουν να αγωνιστούν παρότι υπάρχει κίνδυνος υποτροπής. Αυτό είναι δείγμα της αυταπάρνησης τους και της διάθεσης να βοηθήσουν ακόμη κι αν δεν είναι ιατρικά έτοιμοι για να κατακτηθεί το τρόπαιο. Η φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ξεκάθαρη. Έλεγχος του ρυθμού, κυριαρχία στη ρακέτα και σωστές αποστάσεις, προκειμένου να κυκλοφορεί η μπάλα για να βρεθεί με υπομονή η έξτρα πάσα.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός AKTOR στις δυο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή είναι μια ομάδα που φαίνεται να έχει αφήσει οριστικά πίσω της το κακό πρόσωπο του προηγούμενου διαστήματος που οδήγησε σε δυο ήττες από τον Άρη (στη Θεσσαλονίκη) και τον Κολοσσό στο Telekom Center Athens! Από ένα σύνολο που του έλειπε η ενέργεια και η διάθεση πλέον βλέπουμε παίκτες που βάζουν τα χέρια στην μπάλα και προκαλούν ασφυξία στον αντίπαλο. Γιατί ξέρουν άλλωστε πολύ καλά πως τα μεγάλα ματς καθορίζονται από την αμυντική προσπάθεια.

Η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, μοιάζει να ήρθε την κατάλληλη στιγμή για το σύνολο του Έργκιν Άταμαν, ώστε να διορθώσει τις αδυναμίες και να ισχυροποιήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR μπαίνοντας στην τελική ευθεία για όλους τους στόχους του.

Ο 31χρονος Αμερικανός που ήρθε απόλυτα έτοιμος και συγκεντρωμένος, καλύπτει οποιοδήποτε κενό υπήρχε και προσθέτει νέα δυναμική στην ομάδα. Η παρουσία του στο παρκέ ξεπερνά ακόμα και αυτή του Κέντρικ Ναν σε επίδραση, με τη φυσική του ικανότητα και τη νοοτροπία ηγέτη να επηρεάζει την ισορροπία του παιχνιδιού και να δίνει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να τρέχει στο ανοικτό γήπεδο με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ποιότητα του σε άμυνα και επίθεση έχει βελτιστοποιήσει το παιχνίδι της ομάδας του και αυτό έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα στο παρκέ.

Η σύγκρουση στρατηγικών είναι ξεκάθαρη, καθώς ο μεν Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να επιβάλλει το δικό του «Bartzokas Ball» επενδύοντας στους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα προσπαθήσει να τρέξει και να εκμεταλλευτεί το ταλέντο των παικτών του στο σκοράρισμα ειδικά σε καταστάσεις «ένας εναντίον ενός». Ο τίτλος θα κριθεί όχι μόνο στην ποιότητα των παικτών, αλλά και στην ικανότητα της κάθε ομάδας να επιβάλει το αγωνιστικό της στιλ της σε κρίσιμες στιγμές.