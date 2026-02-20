Ο Νίκος Ψέλνει: Σε τι χρησιμεύει αυτό το ρεσιτάλ βαρεμάρας;

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στο «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet μίλησε για το Final 8 το οποίο διεξάγεται με τρόπο με τον οποίο ο ίδιος δεν συμφωνεί.

Για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μίλησε στο τελευταίο «Ο Νίκος Ψέλνει» ο Νίκος Παπαδογιάννης και είχε να πει αρκετά.

Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε για τον τρόπο διεξαγωγής, τα ακραία μέτρα που έχουν ληφθεί, αποφάσεις προηγούμενων ετών, ενώ πρότεινε ακόμη και ο τελικός να διεξάγεται στο εξωτερικό, αλλά σε μέρη όπου υπάρχουν Έλληνες!