Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ πανηγύρισε το μπλοκ του Χουάντσο ρίχνοντας κάτω την καρέκλα!

Ευτυχία Οικονομίδου
faried_intime

Ο Κένεθ Φαρίντ μπορεί να μην αγωνίζεται στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή, όμως το... ζει από τον πάγκο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Κένεθ Φαρίντ μπορεί να έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων του Παναθηναϊκού για τον ημιτελικό του Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ηρακλή, όμως το «ζει» και με το παραπάνω από τον πάγκο.

Ο σέντερ των «πράσινων» πέρα από το γεγονός ότι έδινε συμβουλές στην ομάδα του σε κάθε επίθεσή της, πανηγύρισε με την ψυχή του το εντυπωσιακό μπλοκ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ καταφέρνοντας μάλιστα να ρίξει κάτω και την καρέκλα στην οποία καθόταν από τον ενθουσιασμό του.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta

 
@Photo credits: INTIME
     

