Παναθηναϊκός - Ηρακλής: Η εντυπωσιακή «ποδιά» του Σορτς στον Γουέρ

Παναγιώτης Αρταβάνης
sorts_glomex

bet365

Ο Τι Τζέι Σορτς πρόσφερε ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση, κάνοντας «ποδιά στον Γουέρ και σκόραρε στον αιφνιδιασμό.

Τρομερό στιγμιότυπο χάρισε ο Τι Τζέι Σορτς στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πήρε την μπάλα, έπειτα από κλέψιμο που πραγματοποίησε ο Καλαϊτζάκης στον Φάντερμπεργκ και... έφυγε στον αιφνιδιασμό, κάνοντας στη συνέχεια στον Λανς Γουέρ «ποδιά». Ο σέντερ του «γηραιού» δεν πρόλαβε να αντιδράσει και ο Σορτς σκόραρε εύκολο λέι-απ, προφέροντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Δείτε τη φάση:

@Photo credits: glomex
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα