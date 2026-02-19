Ο Τι Τζέι Σορτς πρόσφερε ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση, κάνοντας «ποδιά στον Γουέρ και σκόραρε στον αιφνιδιασμό.

Τρομερό στιγμιότυπο χάρισε ο Τι Τζέι Σορτς στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πήρε την μπάλα, έπειτα από κλέψιμο που πραγματοποίησε ο Καλαϊτζάκης στον Φάντερμπεργκ και... έφυγε στον αιφνιδιασμό, κάνοντας στη συνέχεια στον Λανς Γουέρ «ποδιά». Ο σέντερ του «γηραιού» δεν πρόλαβε να αντιδράσει και ο Σορτς σκόραρε εύκολο λέι-απ, προφέροντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.