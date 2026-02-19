Παπαθεοδώρου: «Ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των παιδιών»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.

Το Μαρούσι μπορεί να γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό με 91-67 και να αποκλείστηκε από τον τελικό του Κυπέλλου αλλά ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας του.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη. Δεν αρχίσαμε όπως θέλαμε το ματς από πλευράς ενέργειας και αμυντικής προσήλωσης. Κάναμε καλό δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, αλλά για να ανταγωνιστείς μια τέτοια ομάδα πρέπει να παίξεις 40 λεπτά σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο» είπε ο προπονητής του Αμαρουσίου και συνέχισε:

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των παιδιών. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας για το πρωτάθλημα και εκεί θα εστιάσουμε πλέον. Καλή συνέχεια στον Ολυμπιακό και συγχαρητήρια στους ανθρώπους της Κρήτης για τη διοργάνωση για μια ακόμη χρονιά».