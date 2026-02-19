Μπαρτζώκας για Μιλουτίνοφ: «Χτύπησε το δάχτυλό του, δεν ξέρω τι έχει θα δούμε»

Στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Αμαρουσίου με 67-91 και πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη Flash Interview να αναφέρεται στον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο διεθνής τεχνικός επίσης πρόσθεσε πως ο Τάιρικ Τζόουνς θα δοκιμαστεί στην αυριανή προπόνηση (20/02), για να δοκιμάσει αν θα είναι έτοιμος για τον τελικό του Σαββάτου (21/02).

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δεν είχαμε πάνω και κάτω ήταν μια διαφορά 20 πόντων τα παιδιά είχαν το μυαλό τους στον τελικό, παράλληλα θέλαμε να κάνουμε διαχείριση. Το καλό για εμάς ότι ο Μόντε Μόρις χωρίς να έχει παίξει 5 εναντίον 5 στην προπόνηση στο πρώτο του παιχνίδι έδειξε τη μεγάλη του κλάση, γιατί είναι ένας παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε, το Μαρούσι παίζει πολύ καλύτερα, γενικά με τη βαθμολογική θέση που βρίσκεται στο πρωτάθλημα, νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα, οπ’οτε καλή τύχη σε αυτούς, αλλά καλή τύχη και σε εμάς στο παιχνίδι του Σαββάτου με όποιον και να παίξουμε»

Για τον Μιλουτίνοφ: Χτύπησε το δάχτυλό του, δεν ξέρω θα δούμε. Ο Τζόουνς θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση και θα δούμε αν θα παίξει το Σάββατο. Ελπίζω να έχουμε δύο σέντερ το Σάββατo».