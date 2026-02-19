Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέρασε στον πάγκο μετά από τραυματισμό στον ημιτελικό με το Μαρούσι και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός να κρατούσε εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του ρυθμού του ημιτελικού στα χέρια του απέναντι στο Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε μετά από επαφή με τον Τζακόρι Γουίλιαμς και αποσύρθηκε από το παρκέ ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο σέντερ του Ολυμπιακού πέρασε στον πάγκο όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το «ερυθρόλευκο» σταφ δείχνοντας να πονάει στον αντίχειρα.