Μαρούσι - Ολυμπιακός: Με έντονους πόνους στον πάγκο ο Μιλουτίνοφ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Ολυμπιακός να κρατούσε εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του ρυθμού του ημιτελικού στα χέρια του απέναντι στο Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε μετά από επαφή με τον Τζακόρι Γουίλιαμς και αποσύρθηκε από το παρκέ ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο σέντερ του Ολυμπιακού πέρασε στον πάγκο όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το «ερυθρόλευκο» σταφ δείχνοντας να πονάει στον αντίχειρα.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🔴💥 Ο Μιλουτίνοφ παίρνει τις πρώτες βοήθειες. Χτύπησε στον αντίχειρα.#olympiacosbc pic.twitter.com/yhqyxqwBEL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 19, 2026
