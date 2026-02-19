Ο Σίλβιο Ντε Σόουζα χάρισε δύο εντυπωσιακά καρφώματα στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού του Αμαρουσίου με τον Ολυμπιακό στο Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Μπορεί ο Ολυμπιακός να κρατούσε εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του ρυθμού του ημιτελικού στα χέρια του απέναντι στο Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όμως η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε κι εκείνη τις στιγμές της.

Συγκεκριμένα, δύο εντυπωσιακά highlights προήλθαν από τον Σίλβιο Ντε Σόουζα που κάρφωσε σε διαδοχικές φάσεις που έκλεψαν την... παράσταση μετά από ασίστ των Περάντες και Κινγκ.